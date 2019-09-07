任正非：美国在通信产业失败 不要归罪于华为的崛起

华为心声社区6日发布了华为创始人任正非接受BBC故事工场纪录片采访的纪要。

据观察者网报道，任正非在采访中称，今天美国在通信产业失败，不要归罪于华为的崛起，是美国自己走错了路，这体现在两方面。

他提到，第一个方面是，在90年代世界无线通信崛起时，美国是世界最伟大的科技强国，它却强制性推行CDMA（码分多址）和WiMAX（全球互通微波存取），就像今天在全世界动员不要用华为5G一样，到处动员其他国家用CDMA和WiMAX。世界潮流3GPP是正确道路，美国自己走错了路，导致美国通信产业没落了。

第二个方面是，在CPU（中央处理器）问题上，英特尔的X86领导世界，它应该更加开放合作。任正非认为，“我们可以把我们的人工智能加进去，帮助它去占领更多的数据中心。”

他补充道，但是没想到世界出了另外几个CPU的群体。华为今天正式发布鲲鹏CPU生态体系，这样美国被迫要有竞争。

任正非还称，美国的实体清单对华为公司的业务运营基本没有影响。他说道，“因为非常尖端的设备（比如5G）我们完全可以不依赖美国，美国在5G领域还是比较落后的。从芯片到系统，我们完全可以自己担负起来。在网络联接设备上，包括传送、接入网、核心网，我们长期处在世界领先地位，而且基本上不会依靠美国。”

他补充称，“在终端方面，我们会有一些生态问题，自己还没有完全跟上来，会有一些影响，但是不会非常大，不会构成严重的死亡威胁。”