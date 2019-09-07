湖南省人大常委会原副主任向力力被“双开”

中国湖南省人大常委会原党组成员、副主任向力力被开除党籍和公职。

据中共中央纪委中国国家监委网站9月7日发布的消息，经中共中央批准，中央纪委国家监委对向力力严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，向力力背离入党初心，丧失理想信念，毫无党性原则，对党不忠诚不老实，搞两面派、做两面人，处心积虑对抗组织审查;违反中央八项规定精神，违规出入私人会所；利用职权为亲属经营活动谋利，收受礼金;生活腐化奢靡，自我放纵，肆无忌惮贪图个人享乐，严重败坏党的形象；将公权力作为谋取私利的工具，与不法私营企业主勾肩搭背，大肆收钱敛财、大搞权钱交易，在土地性质变更、房地产项目开发、项目承揽审批等方面为他人谋利，并非法收受巨额财物。

向力力严重违反党的政治纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予向力力开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其湖南省第十一次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

湖南人大网上向力力的简历显示，他在2018年1月至2月任湖南省人大常委会副主任，2018年2月担任湖南省人大常委会副主任、党组成员。