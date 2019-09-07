原中国国家质检总局副局长魏传忠被开除中共党籍

原中国国家质量监督检验检疫总局党组成员、副局长魏传忠被开除中共党籍。

据《人民日报》9月7日的报道，经中共中央批准，中共中央纪委中国国家监委对魏传忠严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，魏传忠理想信念丧失，背弃党的初心使命，政治上对党不忠诚、不老实，对抗组织审查，不按规定报告个人有关事项；违反中央八项规定精神，违规出入私人会所，安排他人用公款报销应由其本人支付的费用；利用职权和职务影响为亲属及他人在企业经营活动、干部录用、职务调整和晋升方面谋取利益，违规投资非上市公司，收受礼金；生活上腐化堕落，大搞钱色交易，道德败坏；经济上贪婪无度，甘于被不法私营企业主“围猎”，利用监管权大搞权钱交易、以权谋私，在工业产品生产许可证办理、工程招标等方面为他人谋利，并非法收受巨额财物。

魏传忠严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予魏传忠开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

魏传忠的简历显示，他在2007年4月至2014年7月担任中国国家质量监督检验检疫总局副局长、党组成员。