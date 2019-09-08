台媒：郭台铭中秋后参选 柯王人马助力

继昨天（9月7日）通过日媒明确释放出参选意愿后，鸿海集团创办人郭台铭被台媒爆料预定在中秋连假结束后，前往中选会登记申请为总统被连署人，正式角逐2020大选。

据ETtoday新闻云报道，郭台铭将采取三大措施备战选举，包括在北、中、南、东各设立竞选办公室、将媒体发言小组扩编分为政论节目组和时事回应组、制作APP让民众通过手机联署。此外，台湾前立法院长王金平、台北市长柯文哲人马也将协助郭台铭完成联署。

报道指出，在初选过后，郭台铭竞选团队先行解散，找来前新闻主播蔡沁瑜担任永龄基金会副执行长兼发言人一职，原本的执行长刘宥彤退居幕后。

另外，郭团队也找来柯市府幕僚李缙颖、前国民党青年团总团长林家兴、永龄基金会顾问高虹安、永龄基金会顾问郭昕宜、永龄基金会执行秘书陈佳圻等人加入后，也已经开始任务分工。

为了强化发言系统，媒体发言小组未来将一口气扩编至5至10位，应郭台铭要求将分为政论节目组和时事回应组。在政论节目组部分，高虹安论述能力极佳且可攻可守，目前是郭团队所依赖的超级战将。

至于林家兴和陈佳圻两位则是青年代表，替郭团队营造年轻化的形象，发言人蔡沁瑜目前空档时也会上通告，未来将人找齐后，她将归建到时事回应组。

在媒体联系部分，原本郭台铭在鸿海任内就已经成立的“郭董媒体联络群组”，因为在初选时并未进行控管，目前已达500人上线，内有政治线与财经线的记者，甚至还有不明人士加入，群组成员相当复杂。因此，待郭台铭正式成为独立参选人后，郭阵营也规划重建LINE群组，让讯息和行程不再受到干扰。

据透露，郭台铭已下定决心参选2020总统，只剩下适当的宣布时机点。在组织规划部分，将由前立法院长王金平协助，在北、中、南、东各设立竞选办公室，强化陆军作战能力。王金平在初选时于各地成立的王金平之友会，以及台北市长柯文哲的柯粉俱乐部，也会协助郭台铭完成连署作业。

原本在帮助郭台铭连署的老虎军团也蓄势待发，连署站将设在22县市的交通热点，每一站约有三名志工，若是人口较多的地区则再加派人力。事实上，郭阵营早在8月20日左右，就委由联电荣誉副董宣明智制作连署APP，让民众能以手机填写，加速连署效率，这也符合郭台铭一再强调的“科技化”，现在就等郭台铭发出军令。

根据中选会规定，连署书上须贴有连署人本人身分证正面影本，若有伪造情事将剔除。由于独立参选人透过APP连署是史上首次，郭阵营内部也担心民众的熟悉程度不足，因此未来会推出一系列连署教学，也会一次将连署书冲至100万，顺势带动参选气势。