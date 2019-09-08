香港陆羽茶室拍卖两幅张大千画作 估值千万

香港苏富比拍卖行9月5日在香港陆羽茶室召开新闻发布会，宣布将在10月初的中国书画秋季拍卖会上呈现两幅张大千于五十年代临别香江的画作。

据中新社报道，拍卖的两幅画分别为《黄山松云》及《松崖高逸》。据苏富比中国书画部主管叶卓敏介绍，逾八十年来，陆羽茶室一直是文人墨客雅聚之处，其一室翰墨丹青堪为见证。“今秋中国书画部荣幸获陆羽茶室委托，拍卖其两幅珍藏，其中《黄山松云》更为张大千临别香江时特别写赠陆羽茶室，极为难得。”

陆羽茶室始创于1933年，取唐朝茶圣“陆羽”为号，乃香港少数至今尚经营的傅统粤式茶楼。不少粤籍文人雅士好聚首于该茶室，其中不乏邓芬、黄君壁、张大千、黄永玉等书画名家。

1949年底，张大千离开大陆，四处寻觅理想安居之地。他辗转旅居台北、印度大吉岭、东京、香港、阿根廷、巴西。1951年他返回香港，为移居阿根廷作准备，期间不时与友朋知交于“陆羽茶室”相聚。临行前，张大千埋首作画，为各方好友写赠志别。

《黄山松云》成于1952年，是张大千离开香港前，特别写给陆羽茶室的临别赠礼。他在画中的题跋写道:“客居香澥，匆匆经岁，不时与二三朋旧，啜茗陆羽，往来既久，遂成熟客，尝戏为口号云‘满堂争看张夫子，识得虬髯不用猜’。”文字幽默中带着沧桑，隐喻当时文人去国离乡的流离心境。

陆羽茶室经理李敬贤表示，受近期香港旅游业下行影响，茶室客流量减少了约20%，但仍有人慕名而来，希望观览张大千等画家的真迹。他亦是从1979年入店工作起，就每日与这些画作相见。

对于是否因经济原因拍卖“镇店之宝”的疑问，陆羽茶室股东之一、德雄(集团)有限公司财富总监罗家强表示否认，“画作在茶室长期放置已出现破损，我们希望有专业人士来好好将其保存。”

据苏富比预估，张大千与溥儒合作的《松崖高逸》估价在85万至100万港元（约15万至20万新元，下同），而张大千独作，长约180公分的《黄山松云》估价则在650万至850万港元。