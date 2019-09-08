示威冲击港经济 中秋酒楼订座率“恐怖”

中秋佳节将近，但香港饱受反修例风波影响，港人节日气氛冷淡，餐饮业、旅游业均受冲击，市道惨淡。香港业者透露，有中式酒楼至今未收到中秋订座，形容情况“恐怖”，业者期望中秋当天能“坐满一轮已经满足”。

据香港01报道，香港九龙区的餐饮集团均表示中秋正日（13日）包房已订满，而大厅仍有位预订，有餐馆称若食客提早落订“全包宴”，可获原价再减200元，及免费送指定饮品。

香港餐务管理协会主席、东海饮食集团高级总监杨位醒直言，有中式酒楼至今未收到订座，形容情况“恐怖”。他直言，以往大家都是约尖沙咀、旺角，但现在这些地方都是重灾区。而家庭客一般有长者，甚至有坐轮椅人士出入不便，万一出现地铁冲突或封站，他们都要想一想，就会较迟才订位。

对此，不少酒楼推出早鸟优惠吸客，杨位醒表示，部分酒楼今年首次推出免收加一服务费，或提供9折优惠，“即使通货膨胀，猪肉涨价，但大家都不敢加价，希望节日能坐满一轮，都算满足了。”

香港酒吧业协会副主席钱永隽则表示，中秋节期间大部分客人不会订位，或提前一日才致电订座。他认为，特首林郑月娥近日宣布撤回修例，但坊间未有太大反应，亦未回复消费心情，餐饮业界仍需时间观望市道，预料要至节日前夕才掌握销情。

对于酒吧业界7月生意额微跌5%至10%，钱永隽透露，尖沙咀及旺角的酒吧最受影响，而西环、将军澳及柴湾等地则微跌5%，不过，业界普遍预计8月的生意额比7月更差。