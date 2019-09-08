首艘中国造极地探险邮轮交付 1万美元元首航船票已售罄

招商局工业集团建造的“1号邮轮”9月6日在江苏海门基地顺利交付。这意味着，招商工业真正具备了自主建造豪华邮轮的技术水准与能力，中国造船业最后一块“黄金高地”被攻克。

综合一财网、观察者网报道，在历时28个月的建造周期内，邮轮的建造技术团队攻克了安全返港、薄板焊接变形、振动噪声控制等100多项技术难题，顺利下水、试航，还比合同工期提前2个月交付。

招商局邮轮制造有限公司技术部经理谢涛介绍，对于邮轮来说，载客安全是第一位的，其次是体验。他说：“这艘邮轮设有2个机舱同时运行，当邮轮驾驶室遭遇失水或失火的紧急情况，可操控安全返港控制台，依靠邮轮自身冗余动力安全返回就近港口。”

随着中国促进邮轮经济发展文件的密集出台，邮轮消费及相关产业受到关注。同时，全球邮轮业持续向好，2018年全球邮轮市场收入突破500亿美元，多家欧洲产商的豪华邮轮订单已经排到2027年。国际邮轮协会预计，2025年邮轮旅客数有望达到3760万人。

国际标准规定，总长在130米以上的船舶需拥有安全返港功能，这艘邮轮宽18.4米、长104.4米，就已经达到了这一安全需求。

其次是在新材料上的突破。“减重和降低重量重心非常重要。这艘邮轮的实船载重高过了合同中所设定的1450吨的参数。”

谢涛说，此前使用的5mm厚钢板，其非开平板的公差约在0.6mm（欧洲、日韩的钢厂均是这一标准），而0.5mm的公差即意味着增重10%。为此团队多次探讨，最终将公差控制在了0至0.2mm，比原先标准提高了2/3，给其他设备、材料重量控制留出了发挥空间。

再次，为了将阳台房落地玻璃门设在距离水面11米(一般都在13至14米以上)的设计理念，建造团队联合波兰生产厂家、法国船级社联合研发，在经历了五次耐火实验后，耐高压耐火特种玻璃门终于通过验收。

此外，为了符合极地探险的环保标准，邮轮另设有“垃圾打包间”，运用专业设备将生活、厨余垃圾进行粉碎、打包，放置到专用垃圾冷库里冷藏，等停靠到了码头再卸下。

记者从邮轮运营方SunStone公司官网了解到，该邮轮10月底为期12天的南极首航船票已经售罄，官网售价从10500美元/人到11800美元/不等；邮轮所能容纳的乘客为160人，船员95人。

“邮轮建造依赖非常高质量的供应链，总价的70%都要支付给供应商。”芬坎蒂尼集团中国区执行总裁费里曾说，“极地探险邮轮比豪华邮轮体积要小很多，超过六成的收入来源于船票。

按照规划，到2035年，中国将基本形成体系完善、效率显著的邮轮产业链，邮轮经济规模不断扩大，邮轮旅客年运输量达到1400万人次，邮轮经济规模将达到4600亿元（人民币，下同），成为全球最具活力市场之一。

业内人士预估，到2030年，中国对邮轮的需求量在80~100艘，按每艘邮轮50亿元造价计算，市场规模约3000亿至4000亿元。再以40%的国产化率测算，未来邮轮建造设备和材料进出口总额在1200亿至1600亿元。

除了此次交付的“1号邮轮”外，招商工业已承接了七艘极地邮轮（另有三艘待生效）和三艘中型邮轮订单。

有专家认为，由于邮轮产业在长三角专业化程度更高，旅游业、零售业、金融保险业、交通运输业等邮轮产业的关联产业，也将成为缔造邮轮产业集群的主要产业要素，这些产业的专业化水平越高，对长三角地区邮轮产业联动发展越有利。