台湾发出首张自动驾驶试车牌 10月开进新竹渔港

台湾首辆自动驾驶测试车获批车牌，编号“0001”，10月在新竹上路展开测试。

据联合新闻网报道，这辆车属于Chrysler Pacifica旗下的“小白1号”，7月曾在测试场测试，达到验证合格标准。新竹市长林智坚保释，有了车牌后，测试车将能上路，在真实道路上进行各种路况测试。

林智坚表示，未来市府将倾全力提供行政协助，办理说明会、演练，并于沿途设立相关警示牌，车体也会标示并维持40公里限速，交确保自驾车试行安全顺畅。

台湾行政院今年通过《无人载具科技创新实验条例》，交通部也增修《道路交通安全规则》第20条，让自驾车有望挂试车牌上路实验。

新竹市府随即在2月份邀请工研院机械所在智慧城市小组讨论，3月份与工研院签订MOU，4月份联名向交通部提交自驾车测试计划，并依交通部指示于7月在沙仑自驾车测试场域测试，完成中央标准的12种运行模式及64种测试情境合格，9月4日获交通部核准进行新竹渔港自驾车计划，顺利取得全台第一张编号“0001”的试车牌照，成为全台第一辆于开放场域上路的自驾车。

台湾交通处长倪茂荣表示，在交通部协助之下率先取得第一张自驾车测试牌照，搭配工研院机械所最新技术、竹科相关产业链，新竹市将拥有最佳的自驾车产业环境，预期将吸引自驾车产业链来到新竹市，市府将协助以竹科X做为发展基地。