【图集】香港举行集会 向美国请愿关注香港事态

有网民发起今日（9月8日）在中环遮打花园举行“香港人权与民主祈祷会”，随后游行至美国驻港总领事馆。主办单位表示，公众集会及游行，均已获发不反对通知书。

综合《明报》香港01等媒体报道，中午12时左右，游行起点遮打花园就已经出现不少黑衣人，而原定于下午1时30分举行的集会游行因人数过多，游行队伍提早在下午1时左右就出发，前往美国领事馆。

在场的警方指挥官指游行时间未到，问询遮打花园游行不反对通知书申请人游行为何提前开始，但同时也表示会尽量安排游行，又指现在游行人士有机会违法，不过若游行人士和平，警方会为他们协调，安排游行人士前往下亚厘毕道的指定示威区。

示威者也组装日前出现在香港中文大学的“香港民主女神”雕像。雕像以示威者为模板，持雨伞，戴头盔面罩。

游行队伍中也出现多支绑在钢管上的美国国旗，呼吁美国国会复会后通过《香港人权与民主法案》。

香港警方在下亚厘毕道通往上亚厘毕道的通道布设防线，不准游行人士前往美国驻港总领事馆，领事馆随后派员到下亚厘毕道接收请愿信。游行人士也在现场宣读请愿信内容。

而港铁下午4时宣布，因应车站的突发情况，经风险评估，为确保乘客、员工及铁路设施安全，中环站现已暂时关闭。荃湾线及港岛线列车不停中环站。