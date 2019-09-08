中国8月贸易顺差扩大32.5% 进出口总值均下跌

在中美贸易战不见缓和的情况下，中国海关总署今日（8日）公布数据显示，8月的进出口总值为3947.6亿美元，比去年同期下降3.2%。其中，出口2148亿美元，下降1%；进口1799.6亿美元，下降5.6%；贸易顺差348.4亿美元，扩大32.5%。

海关总署公告表示，前八个月中国进出口总值2.95万亿美元，下降2%。其中，出口1.6万亿美元，增长0.4%；进口1.35万亿美元，下降4.6%；贸易顺差2592.7亿美元，扩大37.1%。

其中，中国一般贸易增长且比重提升，前八个月的一般贸易进出口12.03万亿元（人民币，下同），增长5.4%，占外贸总值的59.8%，比去年同期提升1个百分点。同期，加工贸易进出口5.02万亿元，下降3.3%，占24.9%，下滑1.8个百分点。

此外，中国对欧盟、亚细安和日本等主要市场进出口增长，对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体。前8个月，欧盟为中国第一大贸易伙伴，中欧贸易总值3.15万亿元，增长9.7%，占外贸总值的15.6%。

作为中国第二大贸易伙伴，中国与亚细安贸易总值为2.74万亿元，增长11.7%，占外贸总值的13.6%。

美国为中国第三大贸易伙伴，中美贸易总值为2.42万亿元，下降9%，占外贸总值的12%。其中，对美国出口1.88万亿元，下降3.7%；自美国进口5450.1亿元，下降23.5%；对美贸易顺差1.33万亿元，扩大7.7%。日本为第四大贸易伙伴，中日贸易总值为1.39万亿元，增长0.7%，占外贸总值的6.9%。

同期，中国对“一带一路”沿线国家合计进出口5.83万亿元，增长9.9%，高出全国整体增速6.3个百分点，占外贸总值的29%，比重提升1.7个百分点。

中国民营企业进出口在前八个月里也呈现快速增长，所占比重提升，民营企业进出口8.49万亿元，增长11.2%，占外贸总值的42.2%，比去年同期提升2.9个百分点。此外，国有企业进出口3.48万亿元，下降0.1%，占外贸总值的17.3%。

中国机电产品、劳动密集型产品出口均保持增长，首八个月里中国机电产品出口6.34万亿元，增长5.6%，占出口总值的57.9%。而原油、煤、天然气等商品进口量增加，铁矿砂、大豆进口量减少，大宗商品进口均价涨跌互现。

数据显示，中国首8个月里大豆进口5632万吨，减少9.2%，进口均价为每吨2731.9元，下跌1.7%。