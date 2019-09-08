本山传媒更名辽宁民间艺术团 赵本山夫妇为实控人

中国著名小品艺人赵本山建立的文化公司“本山传媒”已于近日悄悄更名为“辽宁民间艺术团”，但控制人依然是赵本山夫妇。

据红星新闻报道，中国商业信息查询平台天眼查显示，近日，本山传媒有限公司（以下简称“本山传媒”）已更名为辽宁民间艺术团有限公司（以下简称“辽宁艺术团公司”）。不过，根据天眼查信息，赵本山夫妇仍为公司的实控人。

据公开信息显示，无论是更名后的“辽宁艺术团公司”，还是更名前的“本山传媒”，成立于2003年4月的辽宁民间艺术团一直是公司的核心组成部分。最初由赵本山任团长，从建团时的28人已经发展到目前116人。

而此次将本山传媒更名回辽宁民间艺术团，有网友猜测此为赵本山希望回归本心，专注文化艺术事业。

而除了更名，本山传媒在近日的工商信息中也增加了业务范围。曾增加包括电信业务、互联网信息服务等业务范围，但在去年，本山传媒去掉了新增的业务，仅保留了东北二人转、喜剧小品、民间歌舞表演、广告设计、代理、影视制作发行等业务。

此外，“乡村爱情”、“宋小宝”商标都归辽宁艺术团公司所有。

辽宁艺术团公司分别由本山控股有限公司控股60%，赵本山妻子马立娟控股20.4%，赵本山控股19.6%。而本山控股则有赵本山夫妻百分百控股。也就是说，虽已完成更名，赵本山夫妻对辽宁艺术团公司仍然有100%的话语权。