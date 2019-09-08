韩国瑜被指质疑住总统套房 韩办：公开道歉否则提告

高雄市立委拟参选人吴佩蓉在Facebook发文，质疑高雄巿长韩国瑜去年竞选市长期间入住万豪酒店总统套房。韩国瑜竞选办公室今天（8日）要求吴佩蓉三天内公开道歉，否则提告。

据《自由时报》、中时电子报等媒体报道，拟参选高雄市前金、新兴、鼓山等第六选区立委的吴佩蓉，周五（6日）在Facebook以“再踢爆！韩国瑜膳宿费高达94万元，疑似住万豪总统套房？”为文，质疑韩国瑜的庶民形象。

韩国瑜竞选办公室表示，有关于吴佩蓉指称万豪酒店住总统套房并不是事实。当时是团队的成员为台北开会行程而入住三天，入住的是普通客房。

韩国瑜竞选办公室指出，所有的膳宿费为助选的贵宾和团队的食宿费用，一切竞选费用皆符合政治献金法规定及会计师认证。

韩国瑜竞选办公室强调，有关于韩国瑜妻子李佳芬入住也为不实消息，当天在台北跑行程接受飞碟电台唐湘龙的专访后，即返回准备隔天黄金周造势，并无在台北停留。

韩国瑜竞选办公室请吴佩蓉三天内公开道歉，否则将委请律师提告。市长竞选时的政治献符合政治献金法及会计师认证，监察院也已上网公告，再次呼吁有心人士，任何不实的谣言或爆料，请先查明，否则将依法提告。