中国男篮世杯失利 姚明揽责

中国男篮在本届世界杯的17至32名排位赛最后一轮比赛中以73-86不敌“非洲雄鹰”尼日利亚，无缘直通东京奥运会入场券。

综合新浪体育、腾讯体育等报道，赛后中国篮球协会主席姚明在受访时主动揽下失利责任。当记者问及姚明如果必须有一个人承担此次比赛失利的话，那个人会是谁？姚明斩钉截铁地说：“我！”

姚明说：我辜负了整个国家球迷的期待，这次世界杯大家都期待很高，但我们没有达到预期的成绩，之后还有2月份亚洲杯的窗口期，还有6月份的落选赛，无论如何只要有一丝希望，我们都要去争取。”

本届篮球世界杯，中国男篮的表现整体差强人意。对此，姚明认为通过这次比赛，看到了与世界的差距。“这次比赛对我们来说是睁眼看世界，从16年之后到现在，世界的水平离我们越来越大了。”

作为中国篮球的掌舵人，姚明表示将会坚定不移地推进篮球的改革，“我们必须坚定、努力的把整个篮球体系，从职业联赛到培训，到青训、体教结合，更加深化的推进，不会半途而废。因为我们已经知道世界的格局，知道世界篮球的方向，我们必须要向着世界先进水平看齐。”

自开赛以来，李楠率领的中国男篮教练组收到外界的诟病，姚明认为教练组已经尽了最大的努力，“教练组尽了所有的努力去提升球队，让他们在场上尽可能的有战斗力，确实我们在场上有很多问题，但是问题绝不是教练组可以简单解决的。”