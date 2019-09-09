港铁：各线服务恢复正常 所有车站重开

港铁于今日(9月9日)清晨表示，港铁各线服务正常。昨日(8日)一度关闭的中环站、湾仔站、太子站及旺角站也都重开。

据香港01、《明报》等港媒报道，较早前被破坏的车站设施已完成初步复修，各个出入口逐步重开，供乘客使用。然而，由于部份被破坏的设施需要较长时间修复，因此仍未能完全恢复正常运作。港铁吁乘客使用有关设施时遵从车站职员指示，或须较长时间等候。

香港01报道，中环站J1及J2出入口损毁较为严重，站口损毁的玻璃位置，已被白布遮盖。而站外亦有大量的垃圾、杂物等，相信是工人较早前清理车站，暂时寄放。但乘客均可正常上下车。至于昨日被纵火的F出口，则仍然关门，暂时未能开放，该出口地面、墙壁被熏黑。

港府于昨日深夜11时54分发出新闻稿，谴责示威者破坏港铁站，呼吁立即停止破坏行为。新闻稿指：“在中区进行的游行集会后，有激进示威者在中环堵路、大肆破坏中环港铁站，并在站外纵火；之后他们转到湾仔、铜锣湾、旺角及太子等地破坏或堵路。中环港铁站和湾仔港铁站损毁严重，而为保障乘客、港铁员工及设施安全，中环、湾仔、太子及旺角站先后需要关闭。特区政府谴责激进示威者的违法行为，其中他们破坏港铁设施的行径更剥夺其他市民使用港铁的权利，必须立即停止。”