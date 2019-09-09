中国央行降准之后 降息“路线图”或已清晰

中国人民银行上周五宣布从本月16日起降准，中国财经媒体引述分析，认为逆周期调节发力，降准只是“打头阵”。在完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制，实现贷款利率换锚后，适时降低中期借贷便利（MLF）利率以进一步降低实体贷款利率的可能性增大。

《中国证券报》指出，从某种程度上可以将MLF利率下降视为降息。目前来看，降息“路线图”已逐渐清晰，“LPR机制完善—LPR基准推广—MLF小幅多次调降”的降息三部曲将先后奏响。

9月公开市场到期回笼量较少，又属于财政支出大月，配合央行适时适量流动性支持，货币市场出现异常波动的风险不大，央行祭出力度更大的降准举措，对季末流动性自然无需过虑。

短期而言，降准释放的资金可保障流动性平稳迈过税期高峰。此后，流动性虽面临季末监管考核与长假前取现等因素扰动，但财政支出加力可期。跨季后，10月初市场利率中枢进一步下行值得期待。

值得注意的是，此次央行降准虽然力度不小，但没有提出置换到期MLF。换言之，央行续做到期MLF的可能性依然存在，MLF操作窗口继续打开。

央行按月开展MLF操作已成为常态，但9月乃至此后一段时期的MLF操作将备受关注。

8月16日，央行宣布改革完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制。改革后，报价行给出的LPR报价按公开市场操作利率（主要指MLF利率）加点的方式形成，从而实现LPR与MLF利率挂钩。央行要求，各银行应在新发放的贷款中主要参考LPR定价，从而实现贷款利率换锚。其结果是，MLF、LPR、实体贷款利率之间有望实现密切联动，让市场利率下行更多反映到贷款实际利率中来。

8月20日，改革后的首期LPR出炉，1年期LPR是4.25%，五年期以上LPR为4.85%，相比之前利率有所下降。在降低实际利率的政策氛围中，市场对于LPR继续下行以引导贷款利率下行存在较强预期。

某种程度上说，近期央行无论是改革LPR形成机制，还是实施普遍和定向降准，都是落实降低实际利率要求的体现。

专家认为，在新机制下，要实现LPR下行无外乎两种路径：一是降低MLF利率，二是降低加点，即压缩MLF与LPR之间利差。而MLF利率会否下调更受市场关注。

9月被视为MLF利率下调潜在窗口期的理由在于，市场推测美联储大概率将在9月继续降息。在美联储议息前，我国公开市场恰有一笔MLF到期。此外，9月20日将发布新一期的LPR，适时下调MLF利率，可及时带动LPR下行。

LPR形成机制改革后，贷款利率换锚，降低MLF利率从而降低LPR在本质上与原先降低贷款基准利率的效果相似。某种程度上说，降MLF利率就是降息。

当前，适时降息的条件正变得成熟。首先，国内经济下行压力加大，逆周期调节需加大力度。其次，海外一些央行纷纷放松货币政策，中外利差明显扩大，为我国货币政策更注重内部均衡创造更好条件。最后，降息约束在逐渐减弱。一方面，房地产融资渠道全面收紧，解决了降息的一大掣肘。另一方面，8月人民币汇率贬值风险已得到较充分释放，减轻了降息可能引发汇率大幅贬值的顾虑。

可以说，降息“路线图”已逐渐变得清晰。在完善LPR形成机制，实现贷款利率换锚之后，适时通过降低MLF利率以进一步降低实体贷款利率的可能性在增大。机构认为，“LPR机制完善—LPR基准推广—MLF小幅多次调降”的降息三部曲将先后奏响。即便9月MLF利率不下调，未来择机下调的可能性也在上升。

当然，考虑到市场利率并不高，且仍需兼顾稳定汇率、稳定物价、结构性去杠杆等宏观目标，未来即便包括MLF利率在内的公开市场操作利率出现下调，预计也会是以碎步缓行的方式呈现。