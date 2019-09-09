保释文件写错离境开始日期 经修改后黄之锋获准今离港

香港众志秘书长黄之锋昨天（8日）在香港国际机场准备离境前往德国时，因涉嫌违反保释条件而被捕。法官今天确认，保释文件提到的黄之锋获准离港开始日期写错，将原先获准的8日写成12日，经修改成今天后，黄之锋立即获得保释并获准离港。

综合香港01与香港《明报》报道，黄之锋上个月30日被捕后，法庭当时批准他保释，也准许黄之锋昨天离港。

黄之锋昨天后曾透过律师说到，他相信是这起事件是因保释内容手误所导致，待隔天聆讯澄清后便可获释。

黄之锋今早在法庭面控时，裁判官确认保释条件的文件提到黄之锋获准离港的日期，跟他早前申请的日期不符，从原本的9月8日至23日，改成了9月12日至23日。

裁判官现批准黄之锋本月9日至23日离港，前往德国和美国，其他保释条件则不变。

控辩双方在庭上都有因保释条件纪录有误致歉。控方首先道歉，并解释原本文件仅批准黄在9月12日至23日离港，承认文件内容出错，控辩双方均有责任覆核相关保释文件。

辩方则说，黄之峰并非存心违反保释条件。

黄之锋在庭外说，在现在滥捕情况下，对于出现“搞乌龙”的情况并不乐见，并且在未起诉的情况下没收护照，只会使冲突持续及得不偿失。