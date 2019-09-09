韩国瑜中秋后参访台中 卢秀燕陪同与否受瞩目

国民党总统参选人韩国瑜8日刚结束新北市造势大会后，马上安排中秋节过后14日来台中参拜宫庙，这次一样是铁人行程，11小时内参拜16间庙，8个立委选区，每选区都安排两间宫庙，一起拉抬气势，到时市长卢秀燕是否会出席，备受关注。

据ETtoday新闻云报道，韩国瑜前晚（7日）在新北市三重举行首场造势大会后，随即就有国民党党工贴出14日台中宫庙行程，韩8月25日原订要来台中，后来因为高雄豪雨，留守高雄因此取消，当时只安排10间庙，结果，14日竟暴增到16间。

根据国民党工所贴出的宫庙行程，从早上8点半开始，依序是南屯万和宫、西屯福寿宫、北屯紫微宫、北区明德宫、中区顺天宫、南区醒修宫、大里福兴宫（中午停留在这里用地方小吃）、太平圣和宫、丰原慈济宫、东势东圣宫、大肚瑞安宫、龙井永顺宫、沙鹿玉皇殿、梧栖浩天宫、清水紫云岩、最后一站，晚间6点56分抵达大甲镇澜宫。

这次安排的宫庙行程，16间庙，8个立委选区，不论人口数和路途远近，每选区都安排2间，公平对待，韩国瑜也有意拉抬立委气势，发挥母鸡带小鸡的功用。

人正在英国、荷兰考察的市长卢秀燕，到时会不会陪同、全程或部份陪同参拜，备受瞩目，答案就等她回国揭晓。