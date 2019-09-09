【图集】港11中学逾2000人 筑联合人链长2.2公里

香港新学年进入第二周，今日（9日）全港各区都有不少中学、大学组织人链，表示对港府不满，呼吁接受“五大诉求”。

综合《星岛日报》、香港01等媒体报道，慈云山区有11所中学举办联合人链活动，每所学校都有自己的位置，也有“站长”负责联络、组织和安排。大会公布，按原定路线人链密度保守估计，有2000余人参与，组成长约2.2公里的人链。

人链由位于黄大仙双凤街的圣母书院出发，沿蒲岗村道往上，活动开始约10分钟，已有约数百人组成人链连结至国际基督教优质音乐中学。

多所学校的老师及校长在门外观察活动，协和中学的余老师指，为了免避有心人士挑衅学生，造成冲突，而出来保护学生，强调不会处分参与活动的学生，又指相信各校校长间有就此事联络。

大批学生及校友沿钻石山火葬场、富山村向下，一边高歌一边高呼口号。早前有学生于开学典礼唱《问谁未发声》的保良局何荫棠中学的中五学生陈同学指，暂未见校方对有关学生作处分，也不知接下来的罢课安排，她认为特首林郑月娥的撒回修例来得太迟，已不能平息民怨，要求政府回应反修例人士提出的其余四项诉求。

保良局第一张永庆中学及香港神托会培敦中学的校友邓女士指，是次出来除了表达诉求外，也因为立法会议员何君尧的“民间监察罢课关注组”找来路不明的人在校外观察，令人担忧，直言“起码有大人参与，可以保护学生。”

人链由嘉峰台沿平定道往下至彩虹村天主教英文中学，有佛教孔仙洲纪念中学学生在临近打钟时，进入校园，于操场站立高叫口号，有老师在场安抚。

佛教孔仙洲中学校友钟小姐指，根据林郑月娥过往的政治表现，市民对她的政治信任度很低，“如果她真的有心解决问题，根本就不需等待10月已可撒回，这个做法令人怀疑是否等待时机‘死灰复燃’。”故而参加活动，表达诉求。