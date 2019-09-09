中国国航独立非执行董事：公司没兴趣收购国泰航空

中国国航董事会成员、香港总商会理事会历史许汉忠透露，属于国企的中国国航并没有收购国泰航空的打算，也不愿意处理国泰的日常营运事务。

国泰航空近年来陷入财政困境，最近又因职员牵涉一系列的反修例示威游行活动而被北京批评，包括行政总裁、集团主席等高管都先后辞职。

据《南华早报》今日（9日）报道，曾在国泰航空任职，担任港龙航空首席执行官、香港机场管理局首席执行官等职位的许汉忠目前是国航的独立非执行董事。他表示，任何由北京主导，改变国泰所有权的行动会对外国投资者发出错误的信号。

他表示，北京的意愿自香港回归前就是维持香港现状，而这意味着“不吓跑外资”。许汉忠说：“我非常坚信，虽然现在可能有更多大陆公司以不同方式参与（香港经济），但这并非意味着要取代任何人。”

中国国航目前持有29.99%的国泰航空股份，这是任何单一股东能拥有在香港上市的公司的最高比例。根据香港相关条例，一旦单一股东占股比例超过30%，就必须对剩余股份展开收购。

中国民航局上月9日向国泰航空发出安全风险警示，要求对所有参与和支持非法游行示威的人员立即停止执飞大陆航班、提交大陆航班机组人员身份信息，并提交加强内部管控方案。过后，国泰航空辞退多名曾参与反修例活动的职员与机师，数名高管也先后辞职。反修例群体则抗议国泰屈服于北京压力，要求国泰停止辞退参与活动的职员。