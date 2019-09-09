发改委网站通知：生猪规模化养殖场将或建设补助

中国国家发改委今天（9日）连同农业农村部在网站上公布，中央预算内投资将进一步加大支持力度，促进生猪稳产保供工作，其中生猪规模化养殖场建设补助最高不超过500万元（人民币，下同，96万新元），最低不少于50万元，中央补助比例原则上不超过项目总投资的30%。

据发改委网站发布的通知，中央预算内投资对2020年底前新建、改扩建种猪场、规模猪场（户），禁养区内规模养猪场（户）异地重建等给予一次性补助，主要支持生猪规模化养殖场和种猪场建设动物防疫、粪污处理、养殖环境控制、自动饲喂等基础设施建设。

通知提到，在畜牧大县畜禽粪污资源化利用整县推进基础上，2020年以生猪规模化养殖场为重点，择优选择100个生猪存栏量10万头以上的非畜牧大县开展畜禽粪污资源化利用整县推进，重点支持粪污收集、贮存、处理、利用设施建设。对符合条件的项目县，中央投资补助比例不超过项目总投资的50%，最多不超过3000万元。

通知也鼓励各地方充分利用地方政府专项债券资金，安排符合条件的种猪场建设、畜禽粪污资源化利用等投资项目，也鼓励地方各级人民政府切实加大生猪稳产保供支持力度，完善相关政策措施，支持生猪生产和畜禽粪污资源化利用工作。