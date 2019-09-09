台安全部门：平息香港局势无需解放军 台湾也未派情报员入港

台湾安全部门认为，针对香港当前局势，大陆不会出动解放军维持秩序。至于8月底，有2000名解放军进驻香港，引起外界高度关注，台安全部门认为，这是驻港部队进行移防，新训的2000名士兵进港，就有2000位准备退伍或调职的士兵离港，所以驻港总兵力不变，并没有增加。

香港反送中风波延烧3个多月，如何收尾各方都在看，不少评论关注北京是否可能按《基本法》出动武警或解放军驻港部队。特别是8月29日凌晨，解放军各式军车及装甲车车队进港，随后大陆媒体新华社报道，此次轮换，是根据《中华人民共和国香港特别行政区驻军法》关于“香港驻军人员实行轮换制度”的规定，经中央军委批准进行的年度正常例行行动，更引起全球关注。

据《中国时报》报道，尽管有评论认为，驻港部队选在此时移防，有威吓用意，但台湾安全部门研析，8月底解放军半夜进港是例行移防，驻港官兵在派到香港前，都会在大陆深圳的军事基地训练一年，这次有2000名官兵进港，但也会有2000名官兵因进驻时间已到，陆续调离，香港部队仍维持6500名常驻兵力。

有关解放军驻港部队是否将出面平乱？大陆港澳办发言人徐露颖9月4日说，“如果香港的局势进一步恶化，演变成为特区政府不能控制、危及国家主权和安全的动乱，中央也绝不会坐视不理。”

不过，台湾安全部门也指出，中共确实自广东、浙江、福建抽调一线武警，集结深圳为预备队，若香港情势失控，在特区政府要求下，不排除动用武警的可能。

此外，台湾安全部门官员也强调从未派情报员介入香港反修例事件。