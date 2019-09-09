中国副教授被指窃取美企技术 在美被起诉

一名中国副教授被指企图窃取一家美国公司的技术，被美国检察官起诉。消息来源称，这名副教授是协助华为偷取技术。

据路透社今天（9日）报道，美国法庭文件显示，被起诉的中国厦门大学副教授毛波（音译）也是德克萨斯州一所大学的客座教授。他上个月14日在德州被捕，后来在庭上对密谋犯下电汇欺诈行为表示不认罪，并以10万美元（13万新元）获得保释。

提出刑事诉讼的原告声称，毛波与一家位于加利福尼亚州的匿名科技公司达成协议，公司当时同意以学术研究为由，让毛波获得公司技术。

原告指控一家匿名中国电信集团企图窃取该家美国企业的技术，而毛波被指参与这项计划。

报道引述消息来源称，这家中国电信集团是华为。一份法庭文件也显示，毛波的案件与华为有关联。

毛波早前在另一家美企CNEX反诉华为的案件中被指以研究为由获得CNEX的电路板，之后在与华为的研究项目中使用该电路板。

华为原先指控CNEX和一名华为前雇员窃取华为的商业机密。

陪审团去年6月裁定，CNEX并没有偷取商业机密，而前雇员在离开华为后的一年内将他获得的专利技术通知华为，不过华为没有出现损失而不获得赔偿。

陪审团还裁定华为盗用CNEX商业机密，不过CNEX也没获得任何赔偿。