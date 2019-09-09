仍出现翻包检查情况 上海迪士尼：很快更新外带食物政策

中国上海迪士尼早前被曝出禁止游客携带食品入园后，公布将优化人工包检方式等几项举措，不过仍然出现翻包检查的情况。上海迪士尼回复时称，目前处过渡阶段，并且会很快更新外带食物政策。

据中国之声昨天（8日）报道，有央视记者以普通消费者身份前往乐园探访时，被安检人员要求检查记者的背包。

上海迪士尼在外带食品禁令曝光后说，将推出包括入园安检和外带食物政策等方面的举措，其中包括：除了需再行加工、保温存储及带刺激性气味的食品之外，游客将可以携带供自己食用的食品进入乐园。

此外，上海迪士尼也将优化人工包检方式，建议游客在安检时自己打开包袋，如安检人员有要求，游客可自行将个人物品取出并在经过检查后放回。上海迪士尼下一步还要加大设备的投入，采用如X光机等在内的多种科技手段，辅助人工服务，不断提升游客入园的体验。

​对于外带食品政策已经有所放宽，有游客叫好，也有游客担心导致园区内卫生、整洁程度下降，影响体验。

不过，至于翻包检查情况仍然存在，不少游客表示不能接受，希望能够尽快改进安检方式，提升入园体验。

迪士尼公关部负责人昨天对此说，上海迪士尼将很快更新外带食物政策，暂时没有更多的具体信息，目前现行的游客须知及相关政策仍在使用，并称迪士尼目前正处于过渡阶段，也感谢游客的理解和耐心。