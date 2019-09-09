中国多地就猪肉市场出台政策加大扶持

受生猪供给周期以及疫情等多重因素的叠加影响，从供应链的生猪养殖、收购出厂再到餐桌上的消费，中国国内猪肉市场备受关注，多地出台政策加大扶持。

据中国澎湃新闻今天（9日）报道，中国作为猪肉消费大国，猪肉价格上涨引起政府的高度重视。农业农村部本月5日发布的数据显示，8月26日至9月1日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为26.00元（人民币，5.04新元）/公斤，较前一周上涨6.86%，较去年同期上涨82.97%。白条肉平均出厂价格为33.05元/公斤，较前一周上涨6.34%，较去年同期上涨75.33%。

中国国务院常务会议自8月份以来多次提及要落实猪肉保供稳价的措施。国务院副总理胡春华在9月份先后前往四川省、黑龙江省实地督导，强调要大力促进主产区生猪生产稳定和恢复。

此外，中国国务院牵头，多个政府部门通力配合，在贷款贴息、保险保额、良种补贴、生猪养殖用地等方面紧锣密鼓出台了一系列政策。

各大省份也纷纷提出2019年到2022年的生产目标。以山东省为例，该省预计2019年、2020年、2022年分别净调出280万头、320万头以及420万头生猪。江苏、浙江、广东等省份则提出，将以全省生猪自给率稳定在70%以上为目标。

江西省农业农村厅8月30日发布《关于种猪场和规模猪场流动资金贷款贴息复核的公示》称，经过财政部江西监管局复核，拟对224个种猪场及规模猪场给予贷款贴息，总金额2254.89万元。

其他各地也拿出“真金白银”。据《农民日报》报道，四川省计划2019年统筹安排3亿元财政资金，全面开展标准化建设，鼓励支持有条件的养殖场户扩大生产，重点支持龙头企业在四川布局发展。江苏省安排2.61亿元，用于猪种质资源保护和规模猪场购买种猪补贴，扶持养殖重点县和规模猪场完善防疫设施等。

广东省安排2000万元实施种猪场和规模猪场流动资金贷款贴息，安排8000万元支持屠宰行业转型升级，安排1亿元支持畜禽养殖场粪污资源化利用设施建设和标准化改造。

河南省也相当“大手笔”，该省提出统筹使用3亿元的生猪调出大县奖励资金，重点支持“两场”完善基础设施和防疫条件；落实“两场”贷款贴息政策，对154家养猪企业给予1.1亿元的贴息补助。省财政还将安排1.7亿元资金，支持非畜牧大县生猪标准化建设。

此外，浙江省启动了困难群众消费补贴机制，4月至7月份全省已累计发放价格补贴资金2.1亿元，并在乡村振兴投资基金中安排10亿元以上资金，加大财政贴息力度，确保规模养殖主体资金需求。