港行会成员称有女孩被误导为示威者免费提供性服务

香港行政会议成员罗范椒芬今天(9日)在一个电台节目时称,有年轻女孩被误导,为示威者免费提供性服务(free sex)。

据香港《明报》和香港电台报道,罗范椒芬在香港电台的一个英语节目上声称,自己已经确认(I think we have confirmed that this is a true case),有年轻女子被误导为示威者提供免费性服务,但没有有进一步提出实质证据。

出席同一个节目的社民连主席吴文远则反驳说,示威者根本无需冒着中催泪弹及子弹的风险去换取性爱。

罗范椒芬也说,有人在太子站跪地并哭泣是“荒谬的”(nonsensical),形容该些人是在“演戏”,目的为煽动怒气,鼓励更多人出来继续抗争。

被问及反修订《逃犯条例》示威的根本原因为何,罗范椒芬回答,示威是“占领中环”的延续,并称有年轻人感到政治系统不公平。不过,她认为,任何涉及中央、或需要中央回应的事情,目前都应先搁置一旁,最重要的是“冷静及对话”。

曾任教统局长的罗范椒芬也说,教育局并无“严厉监督”教师教学,导致学生有“反中国情绪”。她认为,现在是时候检讨教材,并应定期监督教师教学。

对于外媒采访,罗范椒芬认为,“记者包括外媒可以在示威现场随便走动”感到震惊,并称“香港已经和平太久”,当局并没就处理采访暴动及示威发出指引。