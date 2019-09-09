港行会成员称有女孩被误导为示威者免费提供性服务

香港行政会议成员罗范椒芬今天（9日）在一个电台节目时称，有年轻女孩被误导，为示威者免费提供性服务（free sex）。

据香港《明报》和香港电台报道，罗范椒芬在香港电台的一个英语节目上声称，自己已经确认（I think we have confirmed that this is a true case），有年轻女子被误导为示威者提供免费性服务，但没有有进一步提出实质证据。

出席同一个节目的社民连主席吴文远则反驳说，示威者根本无需冒着中催泪弹及子弹的风险去换取性爱。

罗范椒芬也说，有人在太子站跪地并哭泣是“荒谬的”（nonsensical），形容该些人是在“演戏”，目的为煽动怒气，鼓励更多人出来继续抗争。

被问及反修订《逃犯条例》示威的根本原因为何，罗范椒芬回答，示威是“占领中环”的延续，并称有年轻人感到政治系统不公平。不过，她认为，任何涉及中央、或需要中央回应的事情，目前都应先搁置一旁，最重要的是“冷静及对话”。

曾任教统局长的罗范椒芬也说，教育局并无“严厉监督”教师教学，导致学生有“反中国情绪”。她认为，现在是时候检讨教材，并应定期监督教师教学。

对于外媒采访，罗范椒芬认为，“记者包括外媒可以在示威现场随便走动”感到震惊，并称“香港已经和平太久”，当局并没就处理采访暴动及示威发出指引。