上海官方辟谣：不存在到南通建上海第三机场

上海交通委今天（9日）在一场记者会上否认“上海第三机场选址南通”的消息，并称南通会建设新机场，但目前没有“上海第三机场”概念。

据上观新闻报道，上海市交通委主任谢峰和上海机场（集团）有限公司总裁冯昕今天出席“浦东机场三期扩建主体工程9月16日建成启用”记者会。

针对“上海第三机场选址南通”的说法，谢峰在记者会上呼应称，在上海市交通委对外发布和工作流程中，从来没有出现过第三机场这个概念。

他说：“我们也研究过国外大城市案例，譬如东京有成田机场和羽田机场，但也没东京说过成田机场是第一机场，或者羽田机场是第一机场啊！”

谢峰透露，在发现“上海选址南通建第三机场”这一舆情后，上海市交通委专门请教了国家民航总局的相关部门，但民航总局也没有说过上海要建第三机场。

他说：“到目前为止，我们觉得这是一种口语化的表述，是对上海机场发展给予的一种预期，但它不是一种确定的说法。至少，我们作为交通主管部门，没有考虑过要建这个‘打引号’的‘第三机场’。”

他强调：“市交通委将坚定不移地执行国家有关部门对民航枢纽规划的布局要求，但目前我们可以负责任地说，没有‘第三机场’这个概念。”

《上海证券报》等中国媒体今年2月报道了一条关于上海第三机场确定选址南通海门的消息，引发各界广泛关注。

当时有消息指，这个新机场规划面积20平方公里，一年吞吐量设计为5000万人次，控制面积120平方公里，建设周期八到十年。此外，海门四甲等镇即将采取户口、土地、房产冻结等措施，为机场建设作准备；与机场配套的高铁等基础设施也将确定，未来南通将成为上海的北门户。

不过，网媒“华尔街见闻”在这条消息出炉后，引述“民航总局华东局相关人士”称，上海第三机场选址还在比选中，候选方案有南通海门，上海崇明、奉贤和苏州等地，一切以民航总局的官方发布为准。

南通要建设新机场

谢峰今天在记者会上介绍，南通作为上海的近邻，作为长三角一体化的重要组成部分，要建设其新机场，这个机场该如何定位，国家主管部门已在着手研究长三角机场群如何协同发展的问题。

他也指出，上海有作为核心和主枢纽的两大机场，如何体现主枢纽的优势，长三角其他机场如何发挥各自优势，其中功能错位、互补协同是关键。

谢峰说，上海在民航总局的指导下，已经形成了长三角民航协同发展战略规划上海篇（2020-2035），关于今后上海机场枢纽在长三角民航协同发展中如何规划布局，落地在哪里等，“一旦民航主管部门批复下来，我们会及时向外界发布”。

上海机场（集团）有限公司总裁冯昕则在回应相关问题时说，南通新机场在长三角一体化发展战略中已经写入国家发展纲要，上海机场是长三角机场群中的龙头，上海机场集团会按照国家民航总局和市政府的部署，积极参与到长三角机场群的建设当中去。

（记者是《联合早报》上海特派员）