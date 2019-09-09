港警尝试索取医疗报告 右眼受伤示威者传研究申请禁制令

在上个月11日的香港反修订《逃犯条例》示威中右眼受伤的一名女子，在获知香港警方尝试申请索取她的医疗报告之后，已委托律师发律师信，反对医院交出医疗报告。这名女子据悉也在研究申请禁制令。

据香港《明报》报道，女子的亲友确认，女子咨询法律意见，律师称医疗报告既不会显示眼部被什么物件弄伤，所以她已经委托律师去信反对医院向警方交出医疗报告。

亲友透露，申请医疗报告一般需要约一两个月的时间，甚至长达三至四个月，并认为警方在事发后约一个月便向法庭取手令索取报告，显示警方对医疗程序缺乏认识。

不过，当地法律界选委兼大律师黄宇逸认为，医管局需根据法庭手令交出事主医疗报告，除非事主透过司法覆核推翻裁判官的决定，否则发出律师信“基本上没有作用”。

黄宇逸也说，除非证明事主用金钱贿赂、威逼利诱医管局，阻止局方交出医疗报告，否则事主向医管局发律师信不构成妨碍司法公正。

医管局发言人则说，公立医院有既定程序处理索取医疗纪录的申请，有关警方与个别病人的跟进事宜，由于未得到病人同意，不宜评论。

报道称，女子受伤事发至今近一个月，警方称未能掌握女子眼睛受伤原因。女子上个月曾接获警方信件要求她主动联络，警方过后也透过法庭手令索取个人资料。

警方据悉也曾向医管局提供事发日期、时间及救护车编号，但医管局拒提交该女子资料，其后警方申请法庭手令，列明因涉尖沙嘴事件及伤人事件的罪案，要求索取眼部受伤女子个人资料及医疗报告。警方取得其姓名及联络方法后，现在透过法庭程序索取医疗报告。