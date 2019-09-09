中共中央深改委会议：要以保障国家粮食安全为底线

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平今天（9日）下午主持召开中央全面深化改革委员会第十次会议。他在会上说，落实党的十八届三中全会以来中央确定的各项改革任务，前期重点是夯基垒台、立柱架梁，中期重点在全面推进、积厚成势，现在要把着力点放到加强系统集成、协同高效上来，巩固和深化这些年来我们在解决体制性障碍、机制性梗阻、政策性创新方面取得的改革成果，推动各方面制度更加成熟更加定型。

据新华社报道，中共中央政治局常委、中央全面深化改革委员会副主任李克强、王沪宁、韩正出席会议。

会议审议通过了《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》、《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》、《关于推进贸易高质量发展的指导意见》、《关于促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革的意见》、《关于减轻中小学教师负担进一步营造教育教学良好环境的若干意见》、《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《统筹监管金融基础设施工作方案》、《关于加强科技创新支撑平安中国建设的意见》、《绿色生活创建行动总体方案》、《国有金融资本出资人职责暂行规定》、《关于进一步加强塑料污染治理的意见》。

会议指出，推动先进制造业和现代服务业深度融合是增强制造业核心竞争力、培育现代产业体系、实现高质量发展的重要途径。要顺应技术革命、产业变革、消费升级的趋势，深化业务关联、链条延伸、技术渗透，探索新业态、新模式、新路径，推动先进制造业和现代服务业相融相长、耦合共生。

会议强调，支持民营企业发展，要坚持和完善中国特色社会主义基本经济制度，坚持两个“毫不动摇”，营造市场化、法治化、制度化的长期稳定发展环境，保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，推动民营企业改革创新、转型升级、健康发展。

会议指出，推进贸易高质量发展，要强化科技创新、制度创新、模式和业态创新，以共建“一带一路”为重点，大力优化贸易结构，推动进口与出口、货物贸易与服务贸易、贸易与双向投资、贸易与产业协调发展，促进国际国内要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合。

会议强调，促进劳动力和人才有序社会性流动，是经济持续健康发展的有力支撑，是实现人的全面发展的必然要求。要破除妨碍劳动力、人才社会性流动的体制机制弊端，创造流动机会，畅通流动渠道，拓展流动空间，健全兜底保障机制，使人人都有通过辛勤劳动实现自身发展的机会。

会议指出，要聚焦教师立德树人、教书育人的主责主业，坚持分类治理、标本兼治，统筹规范督查检查评比考核、社会事务进校园、抽调中小学教师等事宜，严格清理规范与中小学教育教学无关的事项，切实减轻中小学教师负担，让中小学教师潜心教书、静心育人。

会议强调，要以保障国家粮食安全为底线，坚持数量质量并重，实施分品种保障，增加供给总量，优化供给结构，拓展供给来源，提高供给质量，加强农产品储备和加工业发展调控，健全农业支持保护制度，努力构建科学合理、安全高效的重要农产品供给保障体系。

会议指出，金融基础设施是金融市场稳健高效运行的基础性保障，是实施宏观审慎管理和强化风险防控的重要抓手。要加强对重要金融基础设施的统筹监管，统一监管标准，健全准入管理，优化设施布局，健全治理结构，推动形成布局合理、治理有效、先进可靠、富有弹性的金融基础设施体系。

会议强调，推动平安中国建设，要充分发挥科技创新支撑引领作用，注重高起点规划、高水平建设、高智能应用、高共享发展，集聚各类创新资源，加强基础研究、关键技术研究、专用装备和应用示范研究，深化智能化建设，增强社会治理能力。

会议指出，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，要按照系统推进、广泛参与、突出重点、分类施策的原则，开展节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区、绿色出行、绿色商场、绿色建筑等创建行动，建立完善绿色生活的相关政策和管理制度，推动绿色消费，促进绿色发展。

会议强调，加强国有金融资本管理、建立统一的出资人制度，要坚持以管资本为主、市场化、审慎性原则，明确出资人与受托人职责，加强金融机构国有资本管理与监督，健全责任追究制度，完善现代金融企业制度和国有金融资本管理制度。

会议指出，积极应对塑料污染，要牢固树立新发展理念，有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，积极推广可循环易回收可降解替代产品，增加绿色产品供给，规范塑料废弃物回收利用，建立健全各环节管理制度，有力有序有效治理塑料污染。

会议强调，党的十八届三中全会以来，我们注重解决体制性的深层次障碍，推出一系列重大体制改革，有效解决了一批结构性矛盾，很多领域实现了历史性变革、系统性重塑、整体性重构。我们注重克服机制性的梗阻问题，打通理顺了许多堵点难点，增强了全社会发展活力和创新活力。我们注重从经济社会发展需要出发，从老百姓身边事改起，适时推出一批切口小、见效快的政策性创新，解决了民生领域许多操心事烦心事，增强了人民群众获得感、幸福感、安全感。要把党的十八届三中全会以来推出的一系列重要改革进行认真梳理，统筹制度改革和制度运行，处理好顶层设计和分层对接的关系，搞好上下左右、方方面面的配套，注重各项改革协调推进，使各项改革相得益彰，发生“化学反应”，把制度优势转化为治理效能。

中央全面深化改革委员会委员出席会议，中央和国家机关有关部门负责人列席会议。