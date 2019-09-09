蓬佩奥再谈新疆 中国外交部：美国政客的谎言蒙骗不了世人

对于美国国务卿蓬佩奥发表的最新涉疆言论，中国外交部今天（9日）回应时说，中国有句话叫“清者自清，浊者自浊”，美国政客的谎言蒙骗不了世人，只会进一步暴露出不可告人的政治目的。

据中国澎湃新闻报道，外交部发言人华春莹在例行记者会上说，这已经不是第一次没美国有关官员罔顾事实，对中国的治疆政策说三道四，中国方面对于美方官员严重干涉中国内政的行为表示强烈的不满和坚决反对。

华春莹说，中国方面多次说过，新疆事务纯属中国内政，外国无权干涉，中国政府近日已经发布了白皮书，全面地介绍了新疆职业技能教育培训工作，新疆地方政府依法设立职业技能教育培训中心是为了挽救那些受到了恐怖势力的蛊惑，乃至已经加入其中，并且有轻微犯罪行为的人员，使他们能够摆脱极端思想的毒害。这与世界上其他很多国家已经采取的去极端化和预防恐怖主义的措施本质上没有什么区别。

华春莹指出，一段时间以来，也有来自不少国家的驻华大使和使节代表去新疆参观访问，他们实地参观了解新疆经济社会各方面的发展情况，包括也去了解了新疆职业技能教育培训中心的情况，并称去过的人都积极地评价中国政府在依法打击并预防恐怖主义等方面所做的工作，认为新疆的成功经验值得学习和借鉴。

她也说到，中国呼吁美国政客摘下有色眼镜，摒弃陈旧过时的冷战思维，停止利用涉疆问题干涉中国内政，停止抹黑攻击中国的言行，多做有利于中美互信和合作的事情，而不是相反的。

美国国务卿蓬佩奥上周五说，美国将在本月的联合国大会期间，说服各国就新疆维吾尔族人课题向中国“喊话”。