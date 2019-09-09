澳门赌王女儿与美心创始人长女将在联合国发言谴责极端示威者

澳门赌王何鸿燊的女儿何超琼连同美心集团创始人伍沾德长女伍淑清，将在明后两天（10日和11日）出席联合国人权理事会会议，就近期的香港局势发表演讲。她们在演讲稿中提到，香港一小撮极端示威者的意见，并不能代表750万香港人。

据“大湾区之声”公众微信号今天发布的消息，何超琼与伍淑清将分别以香港各界妇女联合协进会主席及香港妇协监察顾问的身份出席这项会议。

两人在演讲稿中提到，极端示威者举着“人权”大旗，却展开暴力行径，本质上侵害了与其持不同观点市民的基本人权。

此外，香港特区政府修例的初衷，就是要为“台湾杀人案”中死者讨回公道，“出发点本来是好的（well-intended）”，唯独被示威者“劫持（hijacked）”来损害港府的威信。

另据香港《明报》早前报道，伍淑清是香港小西湾中华基金中学创办人与前校监。有来自该校的学生上周计划举行罢课，不过筹组罢课的学生在前夕声称，校方派出伍淑清与学生会面，而伍淑清在会上曾威胁，将勒令参与罢课的学生退学及辞退参与的教职员，校友与市民闻讯后到校外声援。校方随后澄清，不会处分获家长同意不上课的学生，也不会要求学生退学。