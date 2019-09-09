所罗门外交部次长：最终决定前 台所关系照常进行

所罗门群岛是台湾为数不多的邦交国之一，该国正在考虑是否改为与中国大陆建交。

据联合新闻网报道，所罗门外交部长马内列(Jeremiah Manele）今天（9日）早上会见台湾总统蔡英文，晚间与台湾外交部长吴钊燮一起开记者会发表声明。

马内列指出，所罗门政府今年就任承诺要全面盘点所罗门外交政策，并设置国家机制处理该议题，这是一项广泛的检视，检视所罗门的全球地位，与驻外使节团及整体对外关系。

所罗门外交部次长贝克（Collin Beck)则表示，直到所罗门政府做出最终决定前，会照常进行台湾和所罗门之间的双边关系，也会支持台湾在联合国，台所关系一切正常。

对于媒体报导的所罗门的国会有一个工作小组在评估所罗门的外交关系，贝克强调，工作小组只是全盘检视外交关系的一小部分而已，“整个政府都在检视现在的外交关系”，工作小组的报告是不能公开的，仅提供所罗门内阁参考，最终交由政府决定。

至于中国大陆金援的说法，贝克进行了澄清：至今他没有接收到任何关于金援的消息，因此不予评论。

台湾外交部次长徐斯俭解释称，媒体把焦点都放在跨党派小组的讨论上，焦点都被带走，但事实上，所罗门有15位议员支持跟台湾维持外交关系，且大部分是内阁成员，“这应该是很强烈的讯号。”