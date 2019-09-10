美国检方起诉一名中国教授 箭靶再度瞄准华为

美国检方以诈欺罪名起诉一名中国教授，指控他从一家加州企业窃取科技，使华为得利，再度对陷入困境的中国最大电信设备制造商开枪。

据路透社9日报道，根据法院文件，这位名为毛波的教授在8月14日于德州遭到逮捕，在他同意于纽约审理此案后，以10万美元交保。

关于合谋犯下通信诈欺的指控，毛波8月28日在布鲁克林地方法院主张无罪。

这起刑事诉讼内容显示，毛波与未具名的加州科技公司达成协议，取得该公司电路板，声称将用于学术研究。

但这份诉状内容指控一家未具名的中国电信集团试图窃取这项技术，而毛波在这当中扮演一定角色；消息人士称该未具名的集团即为华为。一份法院文件也显示，这起案件与华为有关。

毛波是厦门大学的一名副教授，他去年秋季成为得克萨斯大学的客座教授，他最初受到关注是因为涉及德州一宗关于华为与矽谷初创企业CNEX Labs的民事案件。

2017年12月，华为起诉CNEX和前员工黄义仁(Yiren Huang)盗窃商业机密。黄义仁是华为美国分公司的前工程经理，2013年他从华为离职三天后帮助创立了CNEX。

CNEX在反诉讼中称，毛波曾提出使用其一个电路板用于一研究项目，在公司把电路板给毛波后，他却将之用在与华为有关的研究中。

这起诉讼6月以“不应获得损害赔偿”的裁决告终。

陪审团不认为CNEX有窃取商业机密，但认为黄义仁没有通知华为他在从华为离职后一年内所获得的专利，因此违反了雇佣合同。

然而，陪审团认为华为没有遭受损失，没有判决赔偿。陪审团还认为，华为盗取了CNEX的一项商业机密，但也没有判决损害赔偿。

如今美国检方已经重启CNEX的案件，而美国检方已在布鲁克林法院控告华为涉入银行诈欺及违反伊朗制裁规定。

尽管华为并未遭到起诉，但该公司称其认为毛波的案子是美国政府“选择性起诉”的最新案例。

华为发言人在一份声明中称，美国联邦检察官不顾民事诉讼的结果，仍就CNEX的指控作出起诉，并称美国检方无意处理华为对CNEX的指控。

该名发言人指出，尽管毛波教授从未遭CNEX指控，也从未在上述民事诉讼中遭传唤作证，但美国仍起诉他。

华为指出，美国政府联手污蔑该公司，并削弱其在产业中的领导地位。该公司称，所有的指控都未有充分证据加以支持。