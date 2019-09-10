8月CPI今将公布 涨幅或连续六个月超2%

中国国家统计局将于今天（10日）公布8月份居民消费价格指数(CPI)。市场预计，在猪肉等食品价格上涨带动下，8月份CPI保持上涨，同比涨幅将连续第6个月处于“2时代”。

据中新网报道，CPI同比涨幅自今年3月份开始一直维持在2%以上。国家统计局的数据显示，7月份CPI同比上涨2.8%，创近17个月新高。

对于即将公布的8月份CPI，市场普遍预计8月份CPI同比涨幅继续超过2%，不过对于其涨幅是有所回落还是继续扩大，预测并不一致。

Wind资讯数据显示，17家研究机构对8月份CPI同比涨幅的平均预测值为2.6%。其中，预测的最大值为3%，最小值为2.3%。

多数机构预测8月份CPI同比涨幅与上月持平或小幅回落。交通银行首席经济学家连平分析，8月份CPI会高位略有回落，猪肉等价格出现了连续上涨，预计食品价格环比将出现明显上涨，但国内成品油价有过两轮小幅下调，翘尾因素将下降，预计8月份CPI同比涨幅可能在2.6%-2.8%左右，取中值为2.7%，涨幅相比上月小幅回落。

也有机构认为8月份CPI同比涨幅会有所扩大。海通证券首席经济学家姜超指出，上周食品价格继续大幅上涨，其中猪价大涨，带动牛羊肉、蛋禽价格普涨，蔬菜、水果价格下跌，预测8月CPI中食品价格环比上涨3.5%，8月CPI小幅升至2.9%。