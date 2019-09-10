叶刘淑仪吁美国会勿通过《人权与民主法案》

新民党主席叶刘淑仪及副主席容海恩，拜访新任美国驻港澳总领事史墨客（Hanscom Smith），透过对方向美国国会领袖转交新民党意见书，强烈呼吁美国国会不要通过《香港人权与民主法案》。



据《星岛日报》报道，新民党指出，回归后，香港的民主及人权状况一直良好。而行政长官已于9月4日宣布正式撤回修订条例草案，因此，新民党认为美国国会没有通过《法案》的理由。



新民党强调，若法案获得通过，将损害港美长期以来互惠互利的合作关系，及对香港的经济、以及国际社会对香港的观感造成负面影响。



新民党重申，支持修订《逃犯条例》，因为该条例有助打击跨境罪行，特别是涉及中国大陆、澳门及台湾的跨境罪行。新民党指，早于1998年12月9日，时任民主党立法会议员李柱铭已于立法会动议议案，敦促特区政府早日与北京当局商讨有关移交逃犯及刑事司法互助的安排，以处理跨境罪行；而时任政务司司长陈方安生也敦促保安局尽快与北京当局达成安排。

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