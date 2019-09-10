8月中国CPI同比上涨2.8% 猪肉涨幅最大

中国国家统计局今天（10日）公布8月份全国居民消费价格（CPI）及工业生产者出厂价格（PPI）。

根据数据，8月的CPI同比上涨2.8%，环比上涨0.7%。首八个月平均，中国全国居民消费价格比去年同期上涨2.4%。

其中，8月猪肉价格上涨46.7%，影响CPI上涨约1.08个百分点，为所有涨幅中最大的一项。中国今年饱受非洲猪瘟疫情影响，导致猪肉供应紧张。

中国8月PPI同比下降0.8%，环比下降0.1%；工业生产者购进价格同比下降1.3%，环比下降0.2%。1至8月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨0.1%，工业生产者购进价格下降0.2%。

中国国家统计局城市司高级统计师沈赟解读，指CPI环比上涨0.7%，涨幅比上个月扩大0.3个百分点，其中猪肉供应偏紧，价格上涨23.1%，鸡蛋、牛肉、羊肉、鸡肉和鸭肉因中秋节临近和消费替代影响，价格上涨2.0%至5.9%，而鲜菜价格则受台风和高温天气影响，也有所上涨。

此外，沈赟解读PPI环比降幅收窄，同比降幅略有扩大。其中，生产资料价格下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点；生活资料价格由上月持平转为上涨0.2%。