香港新学年伊始 已有约40少年被捕

香港反修例风波引起的暴力示威冲突持续，单在过去的周五至周日，香港警方便拘捕了157名人士，年龄介于14至63岁。随着学校开学，参与非法示威的学生更有上升迹象。

《星岛日报》引述消息，指港警自6月9日起拘捕了大约100名18岁以下少年，当中约40人在9月1日香港新学年开始后才被捕，涉嫌非法集结及藏有攻击性武器等。大埔迦密柏雨中学昨天（9日）就表示，该校四名学生在上周六大埔墟港铁站冲突中，被警方拘捕，包括一名学生在拘捕中头部受伤流血；昨天也有两名年仅15及17岁学生于屯门裁判法院提堂，他们涉嫌于上周六连环破坏屯门数个轻铁站，共被控三项刑事损坏罪。

九月一日开学后，很多中学都有学生或校友发起罢课及人链活动。开学后，港警在连串暴力冲突中拘捕的18岁以下示威者，也较开学前大为增加。

大埔迦密柏雨中学昨天下午就发表声明，表示该校四名学生及一名校友在上星期六晚大埔墟站的冲突中被捕，并有一名学生被打伤，该校对此表示难过及担忧，会全力支援受伤和被捕同学，盼望他们尽快如常回校上课。现时数名被拘留同学已获保释，受伤同学伤势大致稳定。声明表示，现时社会气氛敌对，校方希望同学能远离危险，避免参与游行集会，不忍再见到同学因此而受伤或被捕。

大埔墟站上周六（8日）有人在站内发起组“人链”活动，深夜演变成破坏站内设施行动。据悉，当晚大埔迦密柏雨中学有五人因涉嫌非法集结被捕，包括三名中六生、一名中四生及一名校友。昨晨过百名学生和校友在校园外筑起人链，之后往大埔警署递交请愿信投诉，谴责警方在大埔墟站执法期间，使用过分武力，导致其中一名被捕的17岁中六生受伤。被打伤头的中六生头部严重受伤，事后需缝两针，另外右手尾指断骨、左肩膊亦有骨折，目前仍然留医。

香港警察公共关系科总警司谢振中回应，警员进入大埔墟站初时，有目标地处理站内破坏设施的示威者。随后有人逃跑，部分爬入付费区。警员曾喝令一名蓝衫男子停止逃跑，并将他制服，其间曾使用警棍。警察公共关系科高级警司江永祥亦指，留意到有示威者认为处于暴力示威现场，若无主动参与事件，只在现场叫嚣，便没有刑事罪行。他纠正根据《公安条例》，身在暴动现场集结已有机会干犯暴动罪。