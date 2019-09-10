美财长：中美就如何落实贸易协议达成“概念上的共识”

美国财政部长姆努钦当地时间周一（9日）表示，在特朗普政府寻求重启与中国的贸易谈判之际，他没有看到经济衰退的威胁，他反而强调，他预料美国经济将迎接正向发展的一年。

姆努钦在福斯商业频道节目中表示，美国官员的目标仍是与中方“达成一项好的协议”，谈判准备在未来几周内展开。

副部长级别的中国官员将于9月中访问华盛顿，随后中国副总理刘鹤、姆努钦和美国贸易代表莱特希泽将在华盛顿会晤。

他说：“我们有一份文件，我们已经取得了很大进展。他们来这里，我认为这是他们愿意继续谈判的诚意的表现……我们准备谈判。如果我们能达成一个好协议，一个对我们有利的协议，我们就会签字。如果没有，总统完全可以继续征收关税。”

他补充说，美国和中国已陷入激烈的贸易战一年多，就如何落实协议达成“概念上的共识”。

两年多来，美国一直在寻求全面改变中国的知识产权保护、迫使美国向中国公司转让技术、美国公司进入中国市场、以及工业补贴的政策和做法。

另外，姆努钦在白宫外对记者称，中国人民银行行长易纲将出席10月的会议，双方将讨论“汇率和汇率操纵”问题。

美国财政部上月根据1988年的一项贸易法正式宣布中国为外汇操纵国，这是需要与一个违规国家进行具体谈判所需的步骤。

姆努钦表示，他没有看到美国经济衰退即将来临的迹象。他补充说，美联储将在未来几个月降息。