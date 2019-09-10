春秋文物曾伯克父青铜组器流失日本多年后运回中国

中国国家文物局今天（10日）公布，春秋早期出土文物曾伯克父青铜组器在流失日本多年后成功被追索，运回中国。

据中国央视报道，曾伯克父青铜器是中国湖北随州地区春秋早期曾国高等级贵族墓葬出土文物，经过锈蚀产物分析与锈蚀层性状的观察等，可判断其为近年来被盗掘出土。

曾伯克父青铜组器回到中国后，国家文物局组织国家鉴定委员会和相关领域专家学者，开展了系统的鉴定研究和科技检测。曾伯克父青铜组器被整体认定为国家一级文物。

报道称，整组青铜器鼎、簋、盨、壶、甗、霝器类同现，品类丰富，铸造精致、保存完整，均有铭文，多达330字，蕴含着丰富的历史与文化信息，“曾伯克父”器物群为目前考古发现所未见，对于研究春秋时期历史文化、曾国宗法世系以及青铜器断代与铸造工艺具有重要的学术价值。

中国国家文物局副局长关强说，曾伯克父青铜组器，是中国近年来在国际文物市场成功制止非法交易、实施跨国追索的价值最高的一批回归文物。

关强也说，文物的成功回归，是文物部门与公安机关、驻外使馆通力协作，选取最优追索工作方案共同努力的结果，并称这是中国依据相关国际公约，在日本政府的配合协助下，实现的流失日本文物的回归，为国际流失文物追索返还领域贡献了新的实践案例。