港生报考大陆大学增加近一成：大多愿意留在大陆工作

根据中国教育留学交流（香港）中心公布的数据显示，今年通过各途径报考大陆高校的香港中学毕业生有10433人。其中，今年通过“内地部分高校免试招收香港学生计划”报读大陆高校的人数同比上升近一成。

21世纪经济报道指出，港生主要有四种途径到大陆上大学，第一种是用香港的文凭试来申请大陆的学校（免试招生计划）；第二种途径是考全国联考（港澳台胞），分数由各个录取学校自己来定，越好的学校分数越高；第三种途径是通过学校校长推荐和在校高中成绩。除了这三种途径之外，中山大学、暨南大学和华侨大学会有单独针对港澳台学生的招生考试。

21世纪经济报道记者在采访中发现，香港学生来大陆读大学，首先要过的就是“语言关”，不过他们都通过自己的方法克服了。

除了语言关之外，还存在别的挑战。

比如在暨南大学念旅游管理专业研究生的香港学生李玲（化名）认为，由于大家来自五湖四海，想法不一定相同。“有些同学会在小组作业分组时问我们是来自哪里的，或者是根据我们的口音辨别我们的身份，不过这种情况还是比较少见。”

在内地念书，其实很大的扩充了香港学生们的“朋友圈”。

徐子豪认为，尽管一开始需要适应，但是暨南大学是一个港澳台侨生和大陆学生汇聚、融合的地方，他在这里认识到很多来自不同地方、天南地北的朋友，扩宽了自己的社交圈子，也能够接触到、了解到大陆不同的文化风情习俗。

“大家有学业上的问题都会相互交流，小组作业也经常一起完成。通过运动和社团活动，也可以认识很多朋友，总体来说还是挺愉快的。”徐子豪说。

黎洋则表示，已经认识了来自不同地区的同学，他们很友好，也愿意分享自己的所见所闻，大家相处融洽。

同时，他们对内地大学的教学质量全都“点赞”。徐子豪表示，大陆地大学的教学质量很不错，授课的老师挺负责。李玲也表示，大陆教学质量挺好的。

除了扩大“朋友圈”，很多来大陆上学的香港学生，对未来的设想发生了很多变化，他们大多都愿意留在大陆工作。