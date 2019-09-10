《人民日报》再点名批纳瓦罗

官媒《人民日报》今天（10日）发表题为《当以诚意和行动为磋商创造条件》的文章，点名批评美国白宫国家贸易委员会主任彼得·纳瓦罗。

纳瓦罗前天（8日）告诉媒体中国在承受加征关税的“所有负担”，并再提中国必须先停止“七宗罪”，美国才会取消对华加征的关税。

纳瓦罗列出的所谓“七宗罪”涉及知识产权保护、技术转让、国企补贴、芬太尼管制等。

在署名“钟声”的文章中，《人民日报》批评这些都是“荒谬之词”，指纳瓦罗的言论“有悖于中美双方应以实际行动为磋商创造良好条件的大方向，毫无建设性可言。”

文章还说，纳瓦罗是“实心实意”要给国际市场再泼一盆凉水。前一阶段，美国股市的一些反应就在一定程度上说明了问题：当中美双方增进沟通、互释善意时，美国三大股指齐步上扬；当经贸摩擦升级或美方一些人用不实之词发起攻势时，三大股指大幅下跌。8月5日，即纳瓦罗首次抛出所谓“七宗罪”之说后的首个交易日，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数同时创下了8月份单日最大跌幅。

文章称，显然，市场期待的就是中美双方重回谈判桌，给中美两国经济乃至世界经济注入积极因素。为什么美国媒体一再以“纳瓦罗衰退”作为社论标题？答案很清晰，因为纳瓦罗的谬论给解决经贸问题制造了麻烦，代表了破坏中美经贸合作的力量，为经贸摩擦带来的经济衰退性影响推波助澜。

文章强调，美方一些人应该尊重经济规律，补一补经济学常识课，听一听来自美国社会各界的心声。希望美方一些人停止不负责任的言论，拿出符合中美双方共识和世界各国人民预期的诚意和行动，为磋商创造条件。

纳瓦罗上个月在接受美媒访问时，也曾提到中国的“七宗罪”。过后也遭到《人民日报》等官媒点名批评。《人民日报》8月17日发文，批评纳瓦罗“七宗罪”的论述“用心险恶”，指他是“鹰派中的鹰派”。

中国这次批评纳瓦罗正值两国筹备新一轮谈判之际。中国副部长级别的官员将于9月中旬到访华盛顿，随后中国国务院副总理刘鹤、美财长努钦（Steven Mnuchin）和美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）将于10月初在华盛顿会晤，举行第十三轮贸易谈判。

值得一提的是，这次谈判原本定于9月份在华盛顿举行，但是由于美国对中国加征了新的关税，谈判受到影响，被推迟到了10月。

对于新一轮谈判，纳瓦罗9月8日在接受美国媒体采访时说，美国需要回到最初的协议，在七个方面处理所有这些结构性问题。

他说，美中双方5月份已经达成一个长达150多页的协议，在七个方面的涉及每一个问题以及执行的协议，经过了双方十一次的谈判，细节包括标点和段落。而那是双方前行的基础。纳瓦罗强调，但是中国政府背弃了那个协议。