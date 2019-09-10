中国临时乘机证明系统15日启用 没带身份证也能坐飞机

为方便旅客无纸化便捷出行，中国民航局正在全国范围内推广民航临时乘机证明系统应用，9月15日启用系统之前将完成203家机场的设备安装、调试，其他机场也将陆续于明年上半年完成。

据中新网报道，民航局公安局副局长李岩表示，临时乘机证明是为没有携带身份证的民航旅客提供的一种服务措施。据统计，2018年中国全国机场累计办理临时乘机身份证明270余万次，平均每天办理约7400人次。常见的办理方式主要包括人工办理和自助终端办理两种，办理的时候旅客需要寻找办理窗口或终端，因此花费一定的时间成本。

李岩表示，随着技术条件的成熟，民航局于2018年组织研发了“民航临时乘机证明”系统，为广大旅客提供一个全国适用、便捷高效的网上办理渠道。该系统有申办软件与验证设备组成，申办软件登录方式有三种：一是在微信小程序中搜索点击“民航临时乘机证明”，二是用微信扫描小程序的二维码，三是在微信“城市服务—交通出行”中点击“临时乘机证明”选项。

李岩称，旅客登录后按照提示步骤可以很快完成申请，提交后60秒内即可获得电子防伪二维码，凭此二维码办理值机手续和接受安全检查，有效期是15天。

对于人们关心的乘机证明的有效期是否可以放宽、是否收费？如果用护照购买机票可否使用身份证临时乘机证明？李岩回应称，临时乘机证明可以再次办理，而且是一个便民服务措施，不收费。

李岩同时强调，目前临时证明仅局限于使用二代身份证订票的旅客。初步统计，这部分旅客占到国内出行旅客总量的92%。下一步将逐步地完善用其他的有效乘机证件办理临时乘机证明的工作。

据了解，自2018年8月以来，临时乘机证明系统先后在深圳、长春、榆林、徐州、襄樊等机场上线试运行，累计办理临时乘机证明20余万人次；试运行期间，系统运转稳定、操作便利、安全可靠。在试运行取得良好效果的基础上，2019年7月，民航局开始进行全国统一部署。9月15日前将完成203家机场的设备安装、调试，其他机场也将陆续于明年上半年完成。