【图集】港铁公布831太子站冲突部分闭路电视画面 强调无人死亡

港铁今天（10日）在网站上公布上个月31日太子站冲突的闭路电视截图与细节，以回应“公众对太子站当晚发生的情况的关注”。港铁说，由于站内有三部闭路电视被损毁或涂污尔未能继续录影，录影片段并不齐全，并强调站内当天无人死亡。

据港铁在网站发布的新闻稿，港铁说，太子站职员在8月31日晚上得知在该站月台的一列列车上有乘客冲突，列车未能关门，于是报警求助。

港铁称，鉴于当时混乱情况持续，更有列车车厢冒烟，而同时又有多个在列车车厢内的紧急掣被启动，基于安全考虑，于是在晚上10时53分启动了太子站的疏散程序，其后警方进入车站执法。

港铁接着说，太子站内当天晚上共有三部闭路电视被损毁或涂污，被毁坏的闭路电视最后录影时间分别为当天晚上约10时52分及10时53分。

至于闭路电视录影片段使用和处理，港铁说对此有一向有严谨的程序和指引，公司也规定只有经既定程序获授权的人员方可查看闭路电视的影像，一般而言会在28天后销毁闭路电视录影片段。

不过，港铁也说，当有特别事情发生，相关片段日后或有需要被翻查，例如可能要用作协助调查，相关情况的录影片段会保留三年，并称8月31日于太子站及其他相关车站录得的片段将会保留三年。

对于有传太子站内有人死亡，港铁引述车站记录称，当天站内并无死亡报告，而相关政府部门也已于日前澄清，表明8月31日晚在太子站发生的事件并无死亡个案。

港铁也在新闻稿公布当晚在荔枝角站和油麻地站的救援情况的闭路电视画面。

港铁依据闭路电视录影截图称，车务控制中心在晚上10时50分指示前往调景岭站的列车车长通报所有乘客下车，乘客陆续离开车厢。（取自港铁网站新闻稿）

港铁称，防暴警察在晚上10时56分抵达太子站3号与4号月台层并登上两列列车采取行动。图为太子站3号月台。（取自港铁网站新闻稿）

港铁依据闭路电视录影截图称，有消防处救护员在晚上11时20分从其中一个出入口进入太子站。（取自港铁网站新闻稿）