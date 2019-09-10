苹果新款iPhone可能激发升级热潮 多数需求将来自中国

一些华尔街分析师周一（9日）表示，现有用户的升级需求，可能为苹果的最新款iPhone带来高达2亿部的销量。尽管中国与美国正在进行贸易战，但其中大部分需求将来自中国。

据路透社报道，外界普遍预期苹果将于9月11日推出三种新款iPhone，配备升级后的处理器和新的相机功能，并提供视频流媒体服务，挑战Netflix(网飞)和华特迪士尼的同类服务。

Wedbush的分析师表示，升级周期可能在未来12个月内转化为大约1.8亿部iPhone销量，中国大约有6,000-7,000万消费者到了该升级的时候。苹果上一次在中国推出新品时遇到了困难。

一些分析师表示，苹果目前在全球拥有大约9亿部活跃iPhone，而且自iPhone X自2017年推出以来销售疲软，以及相对严格的定价控制，可能会刺激先前一直拒不换机的用户的升级需求。

“这些旧手机有可能会升级换代，我们仍把2020财年看作是iPhone‘以旧换新’周期，而2021年应是5G手机周期，”美银分析师表示。

他们估计，有2亿部iPhone 6和更老的机型准备升级换代。

没有券商预计苹果在10月开始的2020会计年度会推出5G iPhone手机，相比之下，三星电子和中国的一加最近都推出了各自的5G手机。

分析师和其他业内观察人士预计苹果将推出三款智能手机：5.8英寸的iPhone 11 Pro、6.5英寸的iPhone 11 Pro Max以及6.1英寸的11R低价机。

基本款的定价料为749美元，iPhone 11 Pro定价料为999美元，iPhone Pro Max的价格则料为1,099美元，大致持平于去年，苹果选择自己消化这些产品的潜在关税，以换取提升销量。

美国政府自9月1日起对智能手表及无线耳机等中国生产的商品课征15%的关税，对iPhone等智能手机的关税则将自12月15日起生效。

苹果今年在中国的销量增加，主要受到在线零售商提供iPhone折扣所带动。

“当苹果调降iPhone XR在中国的售价时，需求出现相当大的弹性，我们预期苹果可能会调降部分机型的价格，”美国银行分析师称。