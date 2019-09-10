郭台铭幕僚：会送柯母和王金平月饼 不会送给韩

台湾鸿海创办人郭台铭在国民党初选落败后，有外界人士关注郭台铭是否会在“中秋（13日）起义”，即登记参选，并且会以送月饼中放纸条为暗号。郭台铭幕僚蔡沁瑜今天（10日）就说，幕僚会送月饼给台北市长柯文哲的母亲、以及前立法院长王金平，并确定不会送给国民党总统提名人、高雄市长韩国瑜。

据台湾《自由时报》报道，蔡沁瑜说，中秋之前会跑一趟新竹，送月饼给柯妈妈，至于纸条内容，目前还没想好，现场揭晓答案。

至于为什么送柯妈妈，蔡沁瑜解释，因为柯文哲时间比较难乔（沟通安排），送中秋礼的时间只剩今明两天。

此外，对于柯文哲称郭台铭若不选，自己将陷入天人交战，蔡沁瑜对此说：“我想不仅柯市长本人，郭台铭也是天人交战。郭柯王三人的幕僚之间，沟通管道都非常顺畅，会彼此沟通传达这方面讯息，柯市长对期待台湾未来更好这件事，跟郭先生是一样的。”

蔡沁瑜也说，柯文哲曾说17日郭台铭登记前是台湾历史上关键的日子，郭台铭会好好考虑。

至于郭台铭独立参选的可能性，蔡沁瑜说：“要做任何决定没有这么简单，做任何决定都关系着台湾未来，所以我想不仅柯市长担忧，我们也会做进一步思量。”

有媒体提问郭韩是否有合作的可能，蔡沁瑜回应时说：“合作的方式、怎么谈，目前很难讲，​​9月17日之前让我们冷静地想一想，再确定下来。”