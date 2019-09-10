路透：猪价凶猛支撑中国CPI持稳高位 总需求不足逆周期还应适度加力

受猪自身周期以及非洲猪瘟疫情导致大量生猪被扑杀影响，中国猪肉价格8月同比飙升46.7%，“凶猛”的猪价彻底盖过鲜菜鲜果价格涨幅回落的影响，带动8月CPI同比涨幅持稳在上月触及近一年半高点。倘若未来猪价持续高位，不排除四季度个别月份CPI有突破3%的可能。

路透社分析，指不过非食品价格面临下行压力，以及8月PPI同比降幅进一步扩大，均显示着实体经济需求不足。和此前几轮主要由需求过旺以及货币扩张带动的通胀周期相比，本轮只有猪肉价格带动的食品价格上涨，其它商品和服务价格普遍下跌。

尽管猪肉价格回落还需要一段时间，但分析人士认为，CPI涨幅全年破3%的可能性不大，而且从宏观政策角度来看，单一商品供给引发的价格上涨不应成为主导宏观政策的干扰因素，现在更应该关注的问题是总需求不足，因此还是应适度加大逆周期调节的政策力度，避免实体经济增速快速回落。

中国国家统计局周二公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.8%，高于路透调查预估中值的2.6%，与上月触及的17个月高点一致。其中，食品价格同比上涨10%，非食品价格同比上涨1.1%。

国家统计局数据并显示，8月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降0.8%，创2016年8月以来最大降幅（当时亦为下降0.8%）；路透调查预估中值为下降0.9%。上月PPI则同比降0.3%，为三年来首现负值。

“今年CPI走高前期主要是受蔬菜水果价格上涨，近期则是受猪肉价格上涨带动，而猪肉是有生产周期的，在前两年低位后加之受猪瘟影响，价格上涨也在意料之中，但总体看对物价不会有太大冲击，毕竟目前整体需求都比较疲弱，”中国国家信息中心经济预测部宏观经济研究室主任牛犁称。

他并称，PPI同比跌幅较7月扩大，显示生产领域的需求依旧不旺，整体都呈现供需疲弱的态势，与目前经济下行压力加大的走势比较吻合，显示生产方面的动力和热情都不足。

“物价数据延续了两个分化的态势，一是CPI和PPI明显分化，CPI维持在高位，PPI是年内新低且降幅明显扩大，二是CPI中的食品价格和非食品价格分化，食品价格在猪肉带动下环比大幅上涨，同比也是很高水平，非食品价格又是年内新低。”交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟称。

他指出，两个分化显示，现在CPI上涨完全是因为单一的猪肉价格上涨的供给问题导致的，生猪和母猪存栏量受非洲猪瘟疫情影响持续大幅下降，且下降态势目前没有根本性扭转，供给短缺带来价格快速上涨，加上中秋节的节日需求带动，8月猪价涨幅高达46%，单独一个产品对CPI的贡献就超过一个百分点，若猪肉价格扣除，CPI同比是很低的水平。

“从宏观政策角度看，单一商品供给引发的价格上涨不应成为主导宏观政策的干扰因素，现在主要矛盾还是需求不足，”唐建伟称，“要适度加大逆周期调节的政策力度，近期财政和货币政策都在适度加力，方向是对的。”

PPI数据低迷打压中国股市，沪综指.SSEC早盘收跌0.36%报3013.71点，沪深300指数.CSI300下跌0.57%；人民币兑美元CNY=CFXS即期早盘则大涨逾百点至7.1149元，中间价续升创近半月新高。

具体从CPI的分项来看，8月畜肉类价格同比上涨30.9%，影响CPI上涨约1.31个百分点；其中，猪肉价格上涨46.7%，涨幅比上月扩大19.7个百分点，影响CPI上涨约1.08个百分点。牛肉、羊肉和鸡肉价格涨幅在11.6%-12.5%之间。

8月鲜果价格同比上涨24.0%，涨幅较上月回落15.1个百分点，影响CPI上涨约0.39个百分点；鲜菜价格同比下降0.8%，影响CPI下降约0.02个百分点，为同比连续上涨18个月后首次转降，上月为上涨5.2%。

“（猪肉、鲜果、牛肉、羊肉和鸡肉）五项合计影响CPI上涨约1.66个百分点，”国家统计局城市司高级统计师沈赟在解读8月通胀数据时称。

他并透露，据测算，在8月2.8%的CPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.6个百分点，新涨价影响约为2.2个百分点。

8月CPI环比上涨0.7%，路透调查预估中值为上升0.5%；PPI环比下降0.1%。

海通证券宏观团队姜超、李金柳也在研究报告中指出，生猪存栏大规模下降导致的供需失衡，造成了近期猪价的暴涨，主因非洲猪瘟，存栏大幅减少。

“猪价已创新高、存栏却未见底...出栏仍需时间，最快明年年中，”报告称，乐观假设已经采取的稳定生猪养殖的措施能在9月及时减缓生猪存栏的跌势，考虑到从补栏母猪到生猪出栏存在繁殖和生长的时滞，预计猪价到明年二季度仍有上行压力。

今年9月初，22省市平均生猪和猪肉价格已分别超过每公斤27元和每公斤36元，创下历史新高。“若未来猪价持续高位，CPI猪肉分项同比涨幅到年底不排除突破50%的可能，推动CPI同比短期上行，四季度CPI同比或将升至3%以上。”海通称。

尽管以猪肉价格为首的食品价格带动CPI同比涨幅处在高位，逼近年初政府制定的3%左右的通胀目标，但非食品价格缺乏上行动力，以及PPI同比跌幅加深，目前更让决策层担心的恐怕是总需求不足。

此前出炉的宏观经济先行指标--中国8月官方制造业PMI再度下行，进一步印证政治局有关“经济下行压力加大”的判断。但在全球经济放缓、国内经济新旧动能转换尚未完成、中美贸易摩擦升级等冲击下，本轮经济磨底或者需要更长时间。

“今年四季度和明年上半年受外部不确定因素影响，经济下行压力大，适度逆周期发力是必要的，避免经济快速回落。”唐建伟称，“不排除年内CPI继续走高，个别月份超过3%，但全年破三可能性不大。”

为了稳定总需求，上周国务院常务会议指出，落实降低实际利率水平措施，及时运用普遍降准和定向降准等工具，引导金融机构将资金更多用于普惠金融；同时，根据项目建设需要，按规定提前下达明年部分地方政府专项债额度，确保明年初即可使用见效。

随后在上周五，中国央行宣布全面降准及定向降准，将释放长期资金约9,000亿元人民币。但昨日央行意外未对到期的中期借贷便利（MLF）进行续做，而仅进行七天期逆回购对冲，公开市场单日净回笼565亿元人民币。显示在降准生效前，央行无意过多增加流动性而释放“大水漫灌”信号，市场对资金总量预期则较为平稳。

民生银行研究院宏观分析师应习文也称，由猪肉推动的CPI超预期上涨，和工业领域不景气导致的PPI通缩仍然形成鲜明的对比，CPI与PPI的背离在历史上经常发生，根源是其各自背后代表的不同经济学现象和不同领域经济周期的轮动性，货币政策仍应全面考虑各项通胀指标，并分类施策。

“本月核心CPI同比增速再次回落0.1个百分点至1.5%，反应整体需求不旺，货币政策上推出降准恰逢其时，在LPR制度有所完善后，市场利率（MLF）的调整也有所期待，”他表示，至于CPI的上涨则应从供给侧入手，继续稳定猪肉生产，当然也要对猪肉价格的回落报以一定耐心，避免用力过猛导致明后年猪贱伤农。