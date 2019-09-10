美归还华为货物 中国外交部：从事实上承认其行为违法性

在美国政府向华为公司归还两年前扣押的通讯器材后，华为美国子公司9日在美国法院撤销相关诉讼。中国外交部今天（10日）对此回应称，美国政府归还设备从事实上承认了其行为的违法性和随意性。

中国外交部发言人华春莹今天在例行记者会上表示，“美国政府近日将两年前无故扣押的一批电信设备归还给华为公司，就从事实上承认了其行为的违法性和随意性。”

她也说，中方反对美方在拿不出任何证据的情况下诬陷中国企业，并且滥用国家力量打压特定的中国企业，这种行为是对美方一贯标榜的市场经济原则的否定，将严重损害美国自身的形象和信誉。

她还说，注意到微软总裁近日表示，美国政府在没有以确凿事实逻辑和法律条款为依托的情况下，不应对华为采取限制措施。敦促美方倾听理性声音，停止泛化国家安全的错误做法，停止对中国特定企业的无理打压，为中国企业在美国的正常经营活动提供公平、公正和非歧视的营商环境。

华为今天也针对事件发出新闻稿，指出被没收的器材中包括以太网交换机、服务器等产品。

华为表示，扣货事件时“美国政府针对华为做出的一系列不正当和不公正行为的体现”，并强调美国政府归还这批设备从事实上承认了其行为的违法性和随意性。

华为首席法务官宋柳平表示，华为美国子公司事实上赢得了这个诉讼，但是对美国政府未能就长时间非法扣押的行为给出任何解释表示非常失望。