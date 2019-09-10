中国国家外汇管理局宣布取消QFII和RQFII投资额度限制

中国国家外汇管理局今天（10日）在网站上公布，取消合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制。

国家外汇管理局解释，此举为了推动形成全面开放新格局的重大决策部署，进一步扩大中国金融市场对外开放。

当局也说，合格境外投资者制度是中国金融市场开放最重要的制度之一。自2002年实施QFII制度、2011年实施RQFII制度以来，来自全球31个国家和地区的超过400家机构投资者通过此渠道投资中国金融市场，在分享中国改革开放和经济增长成果的同时，也积极促进了中国金融市场健康发展。

国家外汇管理局指出，当局多年来一直坚持在有效防范风险的前提下，积极主动推进金融市场对外开放，持续推动合格境外投资者制度外汇管理改革，已于2018年取消相关汇兑限制。

新闻稿称，此次全面取消合格境外投资者投资额度限制，是国家外汇管理局在合格境外投资者外汇管理领域的又一重大改革举措。今后，具备相应资格的境外机构投资者，只需进行登记即可自主汇入资金开展符合规定的证券投资，境外投资者参与境内金融市场的便利性将再次大幅提升，中国债券市场和股票市场也将更好、更广泛地被国际市场接受。

此外，国家外汇管理局正在按程序报请国务院取消相应行政许可项目，待批准后，由国务院统一对外公布。

国家外汇管理局最后说到，当局的下一步将是继续深化外汇管理改革，不断采取有力措施扩大对外开放，支持境外投资者投资境内金融市场，提升跨境投融资便利化程度，同时在开放中适应开放，切实防范跨境资本流动风险，维护国家经济金融安全。