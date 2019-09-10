中国商务部副部长王炳南：香港在中央支持下定能度过难关

中国商务部副部长王炳南今天（10日）说，香港近日的暴力事件影响法治，破坏香港的繁荣稳定，幸得香港政府依法施政，惩治暴力分子，在中央的支持下，香港定能度过目前的难关。

据香港电台报道，王炳南今天出席“内地—香港一带一路工商专业委员会”的交流会与致辞。

香港贸易发展局网站的资料显示，这场交流会在香港太古广场举行。

香港财政司长陈茂波也在会上致辞时说，香港在专业服务、风险管理、法律等方面拥有世界级的服务人才，是一带一路的贡献者，为企业提供多元的专业服务，促进中国一带一路迈向高质量发展。