韩国瑜敦促国民党别再受骗上当

国民党总统参选人韩国瑜昨晚（10日）在台北市里长服务促进会授证典礼上，回顾过去这两次台北市长败选的历史教训。他后来在面簿表示，今天国民党站在同样历史复制与贴上的阶段，铺天盖地的打击，然后散布耳语，“我们还要永远地后悔吗？”

据《联合报》报道，韩国瑜说，面对2020的大选，国民党的支持者应该学到了，对手希望国民党信心动摇、自我怀疑、枪口对内、希望国民党不要赢。但这次国民党一定要赢，赢回台湾、赢回中华民国、赢回一个和平繁荣的未来，“我们要赢，不要受骗上当、再次陷入永远的后悔。”

韩国瑜面簿全文：

【永远的后悔】

国民党过去两次台北市市长选举失利的遗憾和教训其实并不遥远。

2014年，我们派出连胜文这么年轻、优秀、又敢冲的党内中坚代表国民党参选台北市市长，一开始声势如日中天，但很快地我们对手就展开铺天盖地的攻击、污蔑、和标签化，甚至公然用一个极其恶劣的外号霸凌他，并且放出耳语：为什么不提名丁守中？于是，支持者产生了动摇，于是，我们输了。

2018年，这次，我们提名了丁守中，然后历史以类似的态势再次重演。我们丁守中形象端正清新、学养兼备，是一时之选、获得一致支持。但是，很快地，我们敦厚老实的丁教授被贴上一个“佛系”标签、说他温吞软弱，然后耳语：为什么不提名蒋万安？于是，我们又输了。

看看今天的台北，再多的后悔和扼腕，也唤不回过去这几年的时光、也找不回台北这几年可能错过的发展。因为，后悔是永远的。

2019年的今天，我们正站在同样历史复制与贴上的阶段，铺天盖地的打击、污蔑、标签化，然后散布耳语：为什么不提名朱立伦？为什么不提名周锡玮、张亚中？

我们还要永远地后悔吗？面对2020的大选，我们的支持者应该学到了，对手希望我们信心动摇、希望我们自我怀疑、希望我们枪口对内、希望我们不要赢。

但是，这次我们一定要赢。我们要赢回台湾、赢回中华民国、赢回一个和平繁荣的未来。

我们要赢，不要受骗上当、再次陷入永远的后悔。