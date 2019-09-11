【图集】郭台铭送月饼 与柯文哲“合体”拜庙

外界关注鸿海创办人郭台铭“中秋起义”（登记参选）会以月饼内的放纸条为暗号，他今早（11日）果真到新竹市拜访台北市长柯文哲父母并亲送月饼，并由其幕僚秀出月饼纸条，四小盒月饼包装上分别写着“莫忘初衷、为国为民、平安喜乐、健康如意”。

据联合新闻网报道，两人今早6点就到新竹都城隍庙参拜，由柯文哲独自一人接受媒体联访，随后两人在城隍庙贵宾室里密谈，再一起同吃米粉汤。现场采访媒体众多，将城隍庙挤得水泄不通，场面混乱。

柯文哲受访时说，今天单纯就是中秋节送礼拜拜，希望大家别想太多。在场有媒体提问郭台铭未来的动向，有没有确定参选总统？柯文哲是否会担任郭阵营要职？柯文哲都语带保留，只说“要选不选应该要问当事人，但心腹蔡璧如应该会去帮忙。”他强调：“很多事除了要尽力，就顺其自然。”

参拜行程结束后，柯文哲就赶回台北上班，郭台铭则转往柯家送月饼，郭台铭说：“台湾人要有礼数，柯爸柯妈是长辈，做晚辈的礼数要到。”媒体关心为何今天只有郭柯合体，独缺前立法院长王金平？郭董说，他要去送礼，就应该要送到王金平家中，不可直接将对方叫到新竹。

郭幕僚、永龄基金会副执行长蔡沁瑜说，这一两天要赶快表达对柯爸柯妈的敬意，时间上很难乔，其实柯妈很开心郭董今天来访，整个过程双方相谈甚欢，郭董也的确在月饼内放了纸条，不过考量吃的时候危险，最后决定在月饼包装上写字。

蔡沁瑜说，今天郭柯并没有谈到关于连署或相关时间表的事，只是单纯秋节送礼行程，至于送月饼给王金平的部分还在联系中，时间能搭上一定会亲自跑一趟。

不过，柯妈妈到是替柯文哲喊冤，指柯从未说过要选总统，不过她相信郭董做总统一定会比蓝绿好，希望郭能带领台湾人一起拼经济。